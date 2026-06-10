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CGRI: Nous avons ciblé les hangars d’avions F-35 de la base américaine ainsi que le centre de commandement et de contrôle de l’armée américaine à Al-Azraq, en Jordanie
10-06-2026 05:16 AM
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