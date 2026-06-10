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Les combattants de la Résistance islamique ont tiré une salve de roquettes contre un rassemblement de véhicules et de soldats de l’armée de l’ennemi israélien dans la localité d’Al-Bayyadah, au sud du Liban
10-06-2026 11:10 AM
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