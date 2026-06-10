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    Les combattants de la Résistance islamique ont tiré une salve de roquettes contre un rassemblement de véhicules et de soldats de l’armée de l’ennemi israélien dans la localité d’Al-Bayyadah, au sud du Liban

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      Porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères : Au vu des développements de la nuit dernière, nous devons réévaluer la situation actuelle

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