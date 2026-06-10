Trois personnes portées disparues et 21 sauvées après l’attaque d’un navire au large d’Oman (gouvernement indien)

Trois membres d’équipage indiens sont portés disparus et 21 ont été secourus après une attaque contre un navire marchand au large des côtes d’Oman, a annoncé mercredi le ministère indien des Affaires étrangères.
« Nous condamnons l’attaque contre le navire marchand Settebello au large des côtes d’Oman, survenue plus tôt dans la journée », a déclaré le ministère dans un communiqué.
« Notre ambassade à Oman suit la situation de près et coordonne de manière proactive avec les autorités omanaises l’opération de recherche et de sauvetage en cours », a-t-il ajouté.
L’agence de sécurité maritime britannique UKMTO avait rapporté ce mercredi matin que la salle des machines d’un pétrolier a pris feu au large d’Oman, près du détroit d’Ormuz, faisant état d’une victime et deux disparus parmi les membres d’équipage.
« Les autorités locales ont indiqué qu’un pétrolier avait signalé un feu dans sa salle des machines, et qu’elles se trouvaient sur place pour aider à l’évacuation de l’équipage », a dit l’UKMTO dans un communiqué, précisant que l’incident s’est déroulé à 20 miles nautiques au nord-est de la ville omanaise de Sohar.
« Le navire a fait état d’une victime et de deux membres d’équipage portés disparus. Aucun impact sur l’environnement n’a été signalé », a-t-elle ajouté sans plus de détails.
La compagnie de sécurité maritime britannique Vanguard avait indiqué plus tôt avoir été informée que le pétrolier battant pavillon des Palaos Settebello avait « transmis un appel de détresse indiquant que sa salle des machines avait été touchée par un missile » au large de Sohar, dans le golfe d’Oman et qu’un incendie s’était déclaré à bord.
Mais la société a précisé qu' »aucune vérification indépendante n’avait encore été obtenue ».
Source : AFP