Iran : les États-Unis ont délibérément bombardé des infrastructures civiles d’approvisionnement en eau à Sirik

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères et de la délégation iranienne de négociation, Ismail Baghaei, a accusé les États-Unis de cibler « la bouée de sauvetage du peuple iranien », soulignant que « les forces américaines ont délibérément bombardé des infrastructures civiles vitales en matière d’eau dans la ville de Sirik, dans la province d’Hormozgan ».

Baghaei a expliqué que « l’attaque a conduit à la destruction de deux réservoirs d’eau qui approvisionnaient en eau potable plus de 20 000 personnes dans 10 villages ».

Cela survient après que les États-Unis ont lancé hier une agression contre l’Iran, sous prétexte d’avoir cible un hélicoptère militaire de type Apache.

Les médias iraniens ont fait état d’explosions dans la ville de Sirik, dans la province d’Hormozgan, au sud du pays, en plus de viser des sites à Jask et Koh Moubarak.

Cibler des infrastructures civiles est un crime de guerre

Baghaei a souligné que les États-Unis doivent être tenus responsables des « attaques brutales et systématiques » visant les infrastructures vitales pour les civils.

Il a ajouté que ce qui s’est passé n’était « pas un dommage collatéral », mais plutôt « un crime de guerre calculé et une violation flagrante des droits de l’homme et du droit humanitaire international ».

L’Iran n’a pas peur de combattre les perdants

De son côté, le chef de la commission de la sécurité nationale et de la politique étrangère du Conseil iranien de la Choura, Ibrahim Azizi, a confirmé que l’Iran « n’a pas peur de combattre les perdants », estimant que « le nombre de soldats américains tués est bien supérieur à ce qu’annonce le président américain Donald Trump ».

Azizi a ajouté : « Ces pertes sont susceptibles d’augmenter », avertissant que toute confrontation future « ne se limitera pas à la région ».

Source : Médias