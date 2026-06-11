Médias israéliens : Détérioration des relations , « Israël » n’a ni ambassadeur ni consul au Brésil

Le journal israélien Yedioth Ahronoth a révélé mercredi que « la crise diplomatique entre le Brésil et Israël connaît une nouvelle aggravation, après que les autorités brésiliennes ont refusé d’approuver la nomination de Vivian Eisen comme consul général de l’occupation dans la ville de Sao Paulo ».

Selon Yedioth Ahronoth, la position brésilienne intervient après que « le président Luiz Inacio Lula da Silva a refusé d’approuver la nomination de Ghali Dagan comme ambassadeur de l’occupation au Brésil, alors que le gouvernement d’occupation avait approuvé, en février dernier, la nomination d’Eisen à son nouveau poste ».

Le journal explique que « l’actuel consul général à São Paulo, Rafi Erdrich, retournera bientôt dans les territoires occupés après la fin de son mandat, ce qui signifie que l’occupation restera sans ambassadeur à Brasilia et sans consul général à São Paulo, où se trouve sa seule représentation consulaire dans le pays ».

Yedioth Ahronoth a ajouté que « le ministère des Affaires étrangères d’occupation israélienne avait prolongé le mandat d’Erdrich d’un an supplémentaire, après la fin de son mandat initial de cinq ans, dans le but d’éviter que le consulat ne reste sans président à la lumière de l’aggravation de la crise entre les deux parties ».

Actuellement, la deuxième personne de « l’ambassade d’Israël » à Brasilia gère le travail de l’ambassade.

Yedioth Ahronoth a rapporté des estimations israéliennes selon lesquelles aucun changement n’est attendu dans les relations avec le Brésil avant les élections présidentielles prévues en octobre prochain, au cours desquelles l’actuel président Lula da Silva sera en compétition avec Flavio Bolsonaro, le fils de l’ancien président Jair Bolsonaro, considéré comme un partisan « d’Israël ».

Le journal cite une source affirmant que « les récents développements représentent une nouvelle détérioration des relations ».

En mai de l’année dernière, Lula da Silva a annoncé le rappel de l’ambassadeur de son pays à Tel-Aviv.

Il a également accusé l’occupation de commettre un génocide dans la bande de Gaza et a déclaré lors d’une visite à Addis-Abeba, la capitale éthiopienne, que ce qui se passe dans la bande « n’est pas une guerre, mais un génocide ».

Source : Médias