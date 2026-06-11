Une source iranienne: Toute nouvelle erreur américaine aura affaire de vastes répercussions et les prix du pétrole en parleront

Une source politique iranienne de haut rang en matière de sécurité a averti, dans une interview avec la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen, que « toute nouvelle erreur dans les calculs du président américain Donald Trump aura de vastes répercussions », affirmant que « les prix du pétrole en témoigneront de manière forte au monde ».

La source a confirmé mercredi soir que « l’Iran est prêt à mener une nouvelle version de la guerre », indiquant que « des surprises attendent ses ennemis ».

Les propos de la source iranienne interviennent après la déclaration du président américain Donald Trump mercredi selon laquelle « nous allons lancer une attaque violente contre eux aujourd’hui et ils doivent signer l’accord ».

Trump a déclaré à Fox News « qu’il a l’intention de frapper de plus en plus de centrales électriques et de ponts en Iran ».

Pour sa part, le président iranien Massoud Pezeshkian a souligné que « les infrastructures vitales sont la bouée de sauvetage du peuple, et la menace de les prendre pour cibles n’est pas une démonstration de force, mais plutôt une indication d’impuissance et de confusion ».

La porte-parole du gouvernement iranien, Fatima Mohajerani, a déclaré: « La menace de cibler les infrastructures iraniennes est une menace pour la vie du peuple iranien. » Elle a ajouté : « La réponse de l’Iran à la menace de cibler ses infrastructures est la même que celle qui a été tentée à plusieurs reprises, à savoir la connaissance, les efforts et la solidarité nationale. »

Le chef du Comité de sécurité nationale et de politique étrangère du Conseil iranien de la Choura, Ibrahim Azizi, a également souligné que « nous n’avons pas peur de combattre les perdants », soulignant : « Cette fois, la guerre ne se limitera pas à la région et nous verrons ce qui se passera ».

L’Iran surveille attentivement ses ennemis

L’agence Farsnews a cité une source de renseignement disant : « L’Iran surveille avec une extrême précision tous les mouvements de l’armée américaine dans la région, que ce soit sur terre ou dans les airs».

La source a ajouté : « Comme cela a été prévenu précédemment, toute action militaire contre l’Iran par n’importe quel pays, que ce soit sur le territoire de ce pays lui-même ou dans son espace aérien, sera considérée comme lui donnant une légitimité en tant que cible de la République islamique d’Iran ».

« Les États-Unis d’Amérique ont lancé des attaques contre l’Iran, entre mardi et mercredi à minuit, sous la direction du commandant suprême des forces armées américaines, Trump, » a-t-elle déclaré.

Centcom a affirmé que les attaques étaient survenues « en réponse au fait que l’Iran avait abattu hier un hélicoptère Apache de l’armée américaine », et les a décrites comme une « réponse proportionnée ».

De son côté, le Corps des Gardiens de la révolution islamique en Iran avait annoncé, à l’époque, le ciblage de 21 cibles américaines dans la région, dont la base de chasseurs F35 à Azraq, en Jordanie, en réponse à l’agression américaine contre le pays.

Source : Divers