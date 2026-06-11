Nouvelle agression US contre l’Iran : Téhéran réplique en fermant le détroit d’Ormuz et en ciblant les bases et les forces US dans plusieurs pays

La confrontation entre les États-Unis et l’Iran a franchi un cap d’escalade sans précédent aux premières heures du jeudi, après l’annonce par le Commandement central américain (CENTCOM) du lancement d’une offensive militaire contre le territoire iranien à l’aide de dizaines de missiles.

Cette dangereuse escalade a été suivie par des ripostes militaires iraniennes immédiates visant des bases et des positions américaines dans plusieurs pays de la région, sur fond de craintes croissantes de voir la crise basculer vers une confrontation régionale globale.

Le Commandement central américain a annoncé le tir de 49 missiles de type « Tomahawk » vers des cibles à l’intérieur de l’Iran, tandis que des explosions simultanées ont été entendues dans les villes de Bandar Abbas, Qechm, Sirik et Minab, dans le sud du pays.

Des rapports locaux ont fait état d’au moins trois explosions entendues dans les environs de Bandar Abbas vers 1h20 du matin, alors que les habitants de l’île de Qechm et de la ville de Sirik ont rapporté avoir entendu des déflagrations successives. La nature des cibles bombardées ou l’ampleur des dégâts n’étaient pas encore claires dans les premières heures.

À Minab, des sources locales ont rapporté la chute de débris de projectiles dans la zone de Korghan, blessant deux personnes qui ont été transportées à l’hôpital pour y recevoir des soins.

Des rapports ont également mentionné l’interception d’un missile de croisière hostile dans la zone d’Assalouyeh, mais les autorités locales de la province de Bouchehr ont affirmé que les complexes gaziers et pétroliers n’avaient subi aucun dommage, soulignant que la situation dans la région restait stable.

Trump et ses mensonges

En plein cœur des développements militaires, le président américain Donald Trump a prétendu, lors d’un entretien avec le réseau « Fox News », que des responsables iraniens l’avaient contacté directement pour demander l’arrêt des opérations militaires, annonçant une suspension temporaire des attaques, tout en menaçant de reprendre les bombardements si Téhéran ne répondait pas aux exigences américaines.

Trump a également prétendu que le cessez-le-feu avec l’Iran était devenu l’un des accords de trêve les plus violés de l’histoire. Cependant, un haut responsable iranien a catégoriquement démenti ces déclarations, affirmant que parler de tout contact direct ou de négociations avec le président américain pour arrêter les attaques était un « pur mensonge » et dénué de tout fondement.

Riposte iranienne

La réponse de Téhéran à l’agression américaine ne s’est pas fait attendre. Des sources irakiennes ont rapporté que la base d’Al-Harir, qui abrite des forces américaines à Erbil, dans le nord de l’Irak, a été la cible d’une attaque de missiles, tandis que des médias irakiens ont indiqué qu’un système de radar américain dans la région du Kurdistan avait été ciblé et détruit.

Au Bahreïn, l’armée iranienne a annoncé avoir mené une attaque de drones contre la Cinquième flotte américaine, précisant que l’opération avait ciblé les antennes de communication, les installations radar et les systèmes Patriot des forces américaines.

Des rapports ont également fait état du ciblage de bâtiments navals américains dans le détroit d’Ormuz, avec des informations faisant état de dommages subis par l’un des navires de guerre, des informations également relayées par des médias israéliens.

Compte rendu du CGRI

Les défenses aériennes de l’ennemi américain, après avoir échoué à intercepter les missiles iraniens, s’écrasent sur les quartiers résidentiels à Bahreïn

« Dans le cadre d’une riposte militaire plus large, la Force aérospatiale et la Force navale du Corps des Gardiens de la révolution (CGRI) ont annoncé avoir mené deux vagues de frappes ciblant 18 objectifs militaires américains sur les bases d’Ali Al-Salem et d’Ahmad Al-Jaber au Koweït, ainsi que sur la base de Cheikh Isa au Bahreïn ».

Les Gardiens de la révolution ont précisé que « ces opérations intervenaient en réponse aux agressions américaines qui avaient ciblé des sites de services et des postes de garde côtiers appartenant aux Gardiens de la révolution et aux forces de sécurité intérieure, en plus des environs de l’aéroport de Bandar Abbas, affirmant que les cibles désignées avaient été affectées ».

Les missiles iraniens dans le ciel de la Jordanie

Dans une escalade supplémentaire, la Force aérospatiale des Gardiens de la révolution a annoncé le tir de 12 missiles balistiques sur la base aérienne d’Al-Azraq et son centre de commandement et de contrôle, affirmant avoir ciblé les zones de déploiement des chasseurs américains de type F-35, F-15 et F-16, ainsi que des installations militaires qualifiées d’importantes.

Les Gardiens de la révolution ont déclaré que la frappe avait entraîné la destruction de parties de la base militaire, d’équipements et de matériels militaires, ainsi que de plusieurs avions américains, affirmant que les opérations se poursuivraient tant que les agressions américaines persisteraient.

Sur le plan défensif, les Gardiens de la révolution ont annoncé que les défenses aériennes iraniennes avaient contraint un chasseur américain F-16 à se retirer de l’espace aérien du Golfe après le tir d’un missile de défense dans sa direction.

Les systèmes de défense aérienne ont également été activés dans plusieurs régions iraniennes, dont la zone de Robat Karim près de Téhéran, dans le cadre de la lutte contre les menaces aériennes potentielles.

Fermeture totale du détroit d’Ormuz

Parmi les développements stratégiques majeurs, le quartier général central Khatam al-Anbiya et la Force navale des Gardiens de la révolution ont annoncé la fermeture du détroit d’Ormuz à tous les navires commerciaux et pétroliers jusqu’à nouvel ordre, tenant les États-Unis pour responsables de la détérioration de la situation sécuritaire dans la région.

Le trafic à travers le détroit d’Ormuz s’est totalement arrêté après sa fermeture sur ordre du CGRI :

Le communiqué a averti que toute « tentative de traverser le détroit pourrait être considérée comme une coopération avec l’ennemi et exposerait les navires à être ciblés, tandis que des rapports ultérieurs ont fait état de l’arrêt du mouvement de plusieurs navires dans ce passage maritime vital ».

Cette mesure a provoqué des répercussions immédiates sur les marchés mondiaux, où les prix du pétrole ont enregistré une hausse notable en raison des craintes d’une perturbation de l’une des plus importantes artères de transport d’énergie au monde.

Parallèlement à l’escalade militaire, des rapports médiatiques ont indiqué que la délégation qatarie, arrivée à Téhéran dans le cadre des efforts de médiation, poursuit ses consultations avec les responsables iraniens pour tenter de contenir la crise et d’empêcher son extension.

Cependant, les menaces américaines de reprendre les attaques d’une part, et la poursuite des opérations militaires iraniennes d’autre part, traduisent l’entrée de la région dans une phase extrêmement dangereuse et complexe, au milieu d’un état d’attente international quant à l’évolution de l’affrontement entre Washington et Téhéran et ses larges répercussions politiques, sécuritaires et économiques.

Source : Médias