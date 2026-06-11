Les Iraniens, inébranlables et fermes, ne craignent pas Trump corrompu (chef du pouvoir judiciaire)

Une femme brandit le drapeau iranien devant un panneau d'affichage anti-américain faisant référence au président américain Donald Trump et au détroit d'Ormuz, installé sur un bâtiment de la place Valiasr à Téhéran, le 10 mai 2026. ©AFP

Le chef du pouvoir judiciaire iranien affirme que le peuple iranien, inébranlable et ferme », est fermement résolu à défendre l’intégrité du pays et ne craint ni le président américain ni ses menaces.

Dans un message publié ce jeudi 11 juin sur son compte X, Gholamhossein Mohseni Eje’i a déclaré que le peuple iranien se tient « inébranlable et ferme comme des montagnes » et s’est engagé avec détermination à défendre l’essence même de la République islamique d’Iran.

« Notre peuple ne craint pas les menaces de [Donald] Trump ou d’autres individus corrompus de cette même espèce », a-t-il ajouté.

Il a souligné que la nation iranienne perçoit le véritable sens de la dignité et du salut dans le sacrifice de soi pour sa religion et sa patrie.

Il a déclaré que les États-Unis et leur président « malfaisant » devaient comprendre que « les équations stratégiques et les arrangements de sécurité dans la région de l’Asie de l’Ouest ne reviendront jamais au statu quo ante ».

« L’Iran musulman, avec l’aide de Dieu, portera le coup de grâce aux États-Unis dans la région de l’Asie de l’Ouest », a ponctué le chef du pouvoir judiciaire.

Il a noté que l’agresseur, les États-Unis, avait mené des attaques contre plusieurs cibles en Iran mercredi soir et avait reçu une riposte rapide des forces armées iraniennes.

Le responsable judiciaire a critiqué les dirigeants américains, en particulier leur président « vil et misérable », rappelant que leur problème fondamental est qu’ils n’ont toujours pas compris la signification de l’honneur iranien.

« Chacun doit savoir que pour un Iranien musulman, défendre la patrie ne consiste pas seulement à protéger son territoire, mais bien à sauvegarder son honneur, son identité et un grand héritage civilisationnel », a-t-il souligné.

Il a déclaré que les rassemblements de rue de la nation iranienne, qui se poursuivent depuis plus de 100 nuits, témoignent de la « ferme détermination de notre peuple et de nos forces armées à apporter une réponse écrasante et anéantissante à toute agression ennemie ».

Il a ajouté que 47 ans se sont écoulés depuis la victoire de la Révolution islamique d’Iran, qui a été instaurée sur la base de la volonté du peuple et a prospéré grâce à l’unité nationale.

Malgré les hauts et les bas politiques, économiques et internationaux, la Révolution islamique d’Iran continue d’avancer sur sa voie, [tracée par son fondateur] », a souligné le chef du pouvoir judiciaire.

Les États-Unis et ‘Israël’ ont lancé leur guerre d’agression non provoquée contre l’Iran le 28 février.

Les forces armées iraniennes ont riposté par 100 vagues de frappes de représailles dans le cadre de l’opération Vraie Promesse 4, en lançant des centaines de missiles balistiques et hypersoniques, ainsi que des drones, contre des bases militaires américaines et des positions israéliennes dans toute la région.

Le 8 avril, quarante jours après le début du conflit, un cessez-le-feu négocié par Islamabad est entré en vigueur. Des négociations ont été ensuite débutées entre Téhéran et Washington sans aboutir à un quelconque accord en raison des exigences maximalistes américaines.

Depuis lors, ‘Israël’ et les États-Unis ont tous deux violé la trêve, provoquant de lourdes frappes de représailles de la part de l’Iran.

Source : Médias