Trump jure de frapper l’Iran « très fort » dans la soirée

Donald Trump a juré jeudi de frapper « très fort » l’Iran dans la soirée et menacé d’une prise de contrôle de ses sites pétroliers, après de nouvelles frappes des deux camps dans la nuit, Téhéran jugeant désormais « pratiquement dénué de sens » le cessez-le-feu théoriquement en vigueur.

« Les Etats-Unis vont frapper l’Iran (…) TRES FORT ce soir », a déclaré le président américain sur sa plateforme Truth Social, alors que les hostilités ont ouvertement repris ces derniers jours plus de trois mois après le début du conflit.

« Dans un avenir assez proche, nous prendrons l’île de Kharg, ainsi que d’autres infrastructures pétrolières », a-t-il ajouté. Il avait fin mars menacé « d’anéantir » ce principal terminal pétrolier iranien, visé par des frappes début avril, mais sans évoquer une prise de contrôle.

Le cessez-le-feu au Moyen-Orient, entré en vigueur le 8 avril et globalement respecté jusqu’au week-end dernier, est désormais « pratiquement dénué de sens », avait estimé plus tôt la diplomatie iranienne.

Il est « difficile de rester optimiste », a résumé le Pakistan, principal pays médiateur, appelant à la diplomatie et au dialogue, comme après lui Moscou, Pékin, Ankara et Ryad.

Et si des négociateurs qataris étaient à Téhéran jusqu’à jeudi matin pour des discussions menées d’après une source diplomatique en coordination avec Washington, il n’est pour l’heure plus question d’accord.

Mardi, Donald Trump avait promis un accord imminent avec l’Iran – pour la 38e fois depuis le début du conflit selon un décompte de CNN -, avant de faire volte-face le lendemain.

« On était vraiment sur le point de conclure un accord, mais ils n’arrêtent pas de nous mener en bateau, ils se foutent de nous », s’est-il emporté devant la presse.

Source : Avec AFP