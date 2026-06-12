Drones FPV 2026 contre bipeurs 2024 : les représailles

Média de guerre, la tribune médiatique de la Résistance islamique a diffusé ce jeudi sur sa plateforme Telegram un poster de propagande montrant un drone FPV équipé d’un bipeur, aux côtés de quatre autres bipeurs, dont l’écran affiche l’alerte « nouveau message ».

La légende accompagnant l’image, fournie par l’unité de communication militaire du Hezbollah, indique : « Pas besoin d’appuyer sur OK. »

Cette image est largement interprétée comme un message symbolique lié à l’évolution de la campagne de drones aux fibres optiques, menée par la résistance libanaise contre l’ennemi israélien, présentant ses systèmes sans pilote dans un récit plus large de représailles technologiques et de communication psychologique.

L’image semble faire allusion aux attentats aux bipeurs perpétrés par l’ennemi sioniste en 2024, au cours desquels des milliers de pagers et de talkies walkies piégés ont explosé simultanément à travers le Liban les 17 et 18 septembre. Plus de 3 000 personnes ont été tuées ou blessées, dont des civils, notamment des femmes et des enfants. Les attentats de 2024 impliquaient des téléavertisseurs qui, selon les informations recueillies, affichaient un message « Appuyez sur OK » peu avant leur explosion.

L’expression « Pas besoin d’appuyer sur OK » figurant sur l’image diffusée par les médias militaires du Hezbollah est présentée comme un lien entre les déploiements actuels de drones FPV et ces incidents antérieurs. Comme si le recours aux drones était les représailles aux attentats aux bipeurs.

Des rapports médiatiques israéliens rapportent que les soldats traqués et touchés par les drones de la résistance libanaise qui sont entrés en scène à partir du 2 mars, sont le plus souvent blessés dans la partie supérieure de leur corps.

Entre le 8 avril et le 9 juin, le nombre des soldats blessés enregistrés sur le front nord avec le Liban s’élève à 1226, selon le ministère israélien de la Santé.

Source : Divers