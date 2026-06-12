Une source bien informée proche de l’équipe de négociation iranienne: aucun texte préliminaire d’accord avec Washington n’a encore été adopté

L’agence de presse Farsnews a cité une source bien informée proche de l’équipe de négociation iranienne confirmant « qu’aucun texte de mémorandum d’entente préliminaire avec les États-Unis n’a encore été adopté ».

La source a ajouté que, « selon les informations disponibles, l’Iran n’a pas encore soumis sa réponse définitive, ce qui signifie que les négociations sont toujours au stade de l’examen des solutions proposées ».

Washington accepte de revenir au texte précédent

Selon l’agence de presse Farsnews, « les États-Unis ont accepté le texte précédemment convenu par les deux parties ».

Téhéran continue d’explorer les possibilités de parvenir à un accord. L’agence a indiqué que l’acceptation par Washington de la proposition iranienne pourrait ouvrir la voie à un réexamen du texte proposé et à la poursuite de la recherche de possibilités pour parvenir à un accord définitif entre les deux parties.

Cette annonce intervient après que le président américain Donald Trump a affirmé aujourd’hui que les frappes et les bombardements prévus ce soir contre l’Iran ont été annulés, précisant que « les discussions avec la République islamique d’Iran ont atteint les plus hautes sphères du pouvoir iranien et ont reçu leur approbation ».

M. Trump a déclaré que « les points finaux de l’accord, tant sur le principe que sur le détail, avaient été approuvés par toutes les parties concernées, notamment les États-Unis, Israël, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar, la Turquie, le Pakistan, Bahreïn, le Koweït, la Jordanie, l’Égypte et d’autres pays ».

Source : Médias