Baghaei : Pas encore de décision finale concernant l’accord avec Washington ; les discussions actuelles relèvent encore de la spéculation.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Ismail Baghaei, a déclaré que l’Iran n’avait pas encore adopté de position définitive ni pris de décision ferme concernant l’accord. Il a souligné que les discussions en cours à ce sujet relevaient encore de la spéculation et qu’aucun point n’avait été définitivement réglé.

M. Baghaei a ajouté que le projet de mémorandum d’entente était presque finalisé, mais que le problème résidait dans les déclarations et positions contradictoires des États-Unis.

Il a expliqué que le processus décisionnel en Iran était clair et que les autorités compétentes du pays devaient parvenir à une conclusion définitive concernant tous les détails et aspects de l’accord.

M. Baghaei a indiqué que le Qatar et le Pakistan jouaient un rôle de médiation actif, précisant que la formulation définitive d’une grande partie du texte était prête, mais que la partie américaine continuait de modifier ses positions au cours des négociations.

Il a souligné que l’Iran a prouvé qu’il ne transigerait pas sur ce qu’il considère comme ses lignes rouges et ses principes non négociables, notant que les Américains ont tenté d’imposer certaines conditions ces derniers jours, mais que l’Iran a démontré, a-t-il affirmé, qu’il ne capitulerait pas.

Baghaei a indiqué que les Américains tentent de faire croire que l’Iran a cédé aux pressions et aux menaces.

Le président américain Donald Trump a affirmé avoir conclu un « accord fantastique » avec l’Iran et a évoqué la possibilité de signer un accord avec ce pays en Europe dans les prochains jours, « dès que les documents seront finalisés ».

Parallèlement, l’agence de presse Fars a cité une source bien informée proche de l’équipe de négociation iranienne confirmant qu’aucun texte du mémorandum d’entente initial avec les États-Unis n’a encore été adopté.

Source : Médias