Gabbard révèle que Washington finance plus de 120 laboratoires de biologie à travers le monde.

L’ancienne directrice du renseignement national américain, Tulsi Gabbard, a révélé de nouvelles données prouvant que le gouvernement de Washington a financé plus de 120 laboratoires biologiques dans plus de 30 pays, y compris des installations en Ukraine, soulignant qu’ils pourraient être vulnérables aux dangers ou aux infiltrations en raison de la guerre contre la Russie.

Gabbard a déclaré que ces laboratoires mènent des recherches sur des agents pathogènes dangereux et hautement infectieux, expliquant que certaines activités comprennent des recherches dangereuses connues sous le nom de « fonctions acquises », dans ce qu’elle a décrit comme « une absence quasi totale de transparence ou de contrôle ».

Elle a ajouté que les services de renseignement avaient déjà averti qu’un laboratoire biologique financé par les États-Unis en Ukraine contenait probablement des agents pathogènes dangereux et restait vulnérable à des dommages potentiels.

Gabbard a accusé des personnalités influentes à Washington d’avoir dissimulé des preuves relatives à l’existence, à l’histoire, à l’emplacement et aux mécanismes de financement de ces laboratoires, de cacher tout cela au peuple américain, de prétendre faussement qu’ils n’existent pas et de lancer des accusations de trahison et de collaboration avec des entités étrangères contre quiconque affirme le contraire.

Elle a noté que le président américain Donald Trump avait approuvé, le 25 mai 2025, une décision présidentielle visant à mettre fin au financement fédéral de la recherche sur « fonctions acquises » dans le monde entier.

La recherche sur les « fonctions acquises » est un type de recherche biologique dans lequel les scientifiques modifient des micro-organismes tels que des virus ou des bactéries pour leur conférer de nouvelles propriétés ou améliorer des propriétés existantes.

Cette recherche est controversée en raison des inquiétudes liées aux risques d’accidents de laboratoire ou à la mauvaise utilisation des résultats.

Gabbard a annoncé sa démission prochaine de son poste de directrice du renseignement national afin de soutenir son mari dans son combat contre « une forme extrêmement rare de cancer des os », comme l’a révélé Fox News Digital le mois dernier.

Source : Médias