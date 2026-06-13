Une société israélienne s’ingère dans les élections en France et dans le monde pour diffamer les candidats pro palestiniens

L’agence française Viginum, chargée de débusquer la désinformation et les informations étrangères, a révélé ses soupçons quant à l’implication de la société israélienne BlackCore dans des opérations d’ingérence numérique à grande échelle, notamment lors des élections locales françaises de mars dernier, ainsi que dans des campagnes électorales et des activités suspectes menées dans d’autres villes et pays du monde.

Lors du point presse tenu jeudi dernier par le président de Viginum, Marc-Antoine Brillant, en présence du Premier ministre français, Sébastien Lecornu, Brillant a expliqué que « le travail technique les avait conduits directement à BlackCore ».

Selon Reuters, l’agence française a fourni un rapport détaillé confirmant que cette méthode d’opération ne se limitait pas aux élections municipales en France, mais était également utilisée pour mener des opérations d’ingérence numérique étrangère dans d’autres pays et régions, comme l’Angola et le Togo, les élections en Écosse et les élections municipales de 2025 à New York, aux États-Unis.

Cette annonce intervient quelques semaines après que Reuters a révélé le mois dernier que les autorités françaises s’interrogeaient sur la responsabilité de la société israélienne BlackCore dans une campagne de diffamation systématique en ligne visant directement trois candidats aux élections municipales appartenant au parti de gauche La France insoumise, connu pour ses positions politiques pro-palestiniennes.

Malgré l’implication technique avérée de la société israélienne, le directeur de Viginum a indiqué qu’il n’était pas encore clair qui avait chargé la société de s’ingérer dans les affaires françaises, déclarant : « Nos investigations n’ont pas encore permis d’identifier le commanditaire, le cas échéant, de cette ingérence numérique étrangère. »

Des clarifications officielles

De son côté, le Premier ministre français Sébastien Lecornu a annoncé que le gouvernement français avait officiellement demandé aux autorités israéliennes de fournir d’urgence des éclaircissements concernant les actions et les activités de la société BlackCore, ainsi que son aide pour identifier la partie responsable de la campagne de diffamation en ligne.

Lecornu a poursuivi, indigné : « Je n’ai aucun doute que si un groupe privé français situé sur le sol français avait été impliqué dans une intrusion numérique étrangère en Israël, il aurait fait la même chose à son ambassadeur. »

En revanche, l’ambassade d’Israël à Paris a confirmé que les autorités françaises l’avaient effectivement contactée à ce sujet, affirmant qu’elle attendait de recevoir des détails sur l’enquête française afin de pouvoir mener sa propre enquête, et déclarant qu’elle n’avait aucune intention de s’ingérer dans le processus politique français, que ce soit au niveau national ou local.

Cibler les élections à New York et en Écosse

Dans le cadre des enquêtes en cours sur les activités d’espionnage étranger et d’ingérence numérique, de nouvelles données ont révélé que le ciblage mené par la société israélienne BlackCore s’étend désormais à d’éminents législateurs et hommes politiques occidentaux soutenant la cause palestinienne et s’opposant à l’occupation israélienne, tant aux États-Unis qu’en Grande-Bretagne.

Bien que Marc-Antoine Brillant, directeur de l’agence française Viginum, n’ait pas explicitement mentionné les candidats visés lors des élections municipales de New York l’an dernier, tout indiquait que la campagne remportée par l’Américain Zohran Mamdani avait été favorisée. Si sa victoire a réjoui de nombreux jeunes Juifs progressistes, elle a inquiété les New-Yorkais plus attachés à la position traditionnelle pro-israélienne, en raison de son soutien affirmé à la cause palestinienne.

En revanche, l’équipe de Mamdani, les responsables de la ville et de l’État de New York, ainsi que le département de police de New York, l’Agence américaine de cyber sécurité et le Bureau fédéral d’enquête (FBI), sont tous restés silencieux et ont refusé de commenter.

Dans un rapport ultérieur de l’agence Viginum, il a été constaté que des comptes électroniques liés à la société BlackCore ciblaient directement le Premier ministre d’Écosse, John Swinney.

Ce ciblage numérique israélien est intervenu après que Swinney a décrit la situation à Gaza comme une « catastrophe humanitaire provoquée par l’homme », affirmant que ce qui s’était passé sur le territoire palestinien pouvait être considéré comme un « génocide », citant le meurtre de civils, les destructions généralisées et les déclarations de responsables israéliens.

Réagissant au scandale, Swinney a rendu compte dans un courriel d’informations faisant état d’acteurs malveillants tentant d’interférer dans les élections au Parlement écossais estimant qu’elles sont profondément préoccupantes », appelant le gouvernement britannique, « responsable de la sécurité nationale », à faire de la lutte contre les cyber ingérences d’acteurs hostiles une priorité absolue.

De son côté, Ross Colhon, responsable des médias numériques du Parti national écossais, a déclaré à Reuters que lors des élections de mai, « les plateformes de médias sociaux du parti ont été soumises à un niveau sans précédent de réactions et de commentaires négatifs provenant de comptes qui semblaient être des chatbots générés par l’IA », tandis que les responsables électoraux écossais n’ont pas encore répondu aux demandes de commentaires.

Avant que la société israélienne BlackCore ne s’empresse de supprimer toute sa présence en ligne suite aux questions de Reuters et ne tente d’échapper aux demandes répétées de commentaires, elle s’était publiquement présentée comme « une entreprise d’élite spécialisée dans l’influence, les cyber activités et la technologie, créée pour l’ère moderne de la guerre de l’information », précisant qu’elle fournit aux gouvernements et aux campagnes politiques des « stratégies sophistiquées, des outils avancés et une sécurité robuste pour façonner les récits »

Source : Agence