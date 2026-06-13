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    L’Iran annonce la date et les détails des funérailles du guide suprême martyr sayyed Ali Khamenei

      Le Bureau pour la préservation et la publication des œuvres du Guide martyr, le grand ayatollah Ali Khamenei, a annoncé les dates et les détails des cérémonies funéraires et d’inhumation, qui se dérouleront en plusieurs étapes dans les villes de Téhéran, Qom et Machhad au cours du mois de juillet.

      Le programme des cérémonies était le suivant :

      Samedi et dimanche 4 et 5 juillet : des cérémonies d’adieu à la dépouille de sayyed Ali Khamenei auront lieu dans le mausolée de l’Imam Khomeiny, dans la capitale, Téhéran.

      Lundi 6 juillet : La cérémonie funéraire officielle aura lieu à Téhéran.

      Mardi 7 juillet : Le cortège funèbre se dirige vers la ville de Qom.

      Jeudi 9 juillet : Des cérémonies funéraires et d’inhumation auront lieu dans la ville de Machhad.

      Selon l’annonce du siège du comité funéraire, les cérémonies funéraires comprendront également les martyrs de la famille du leader martyr, à savoir : le martyr Mesbah Al-Hoda Bagheri Kani, la martyre Boushra Hosseini Khamenei, la martyre Zahra Haddad Adel et la martyre Zahra Mohammad Golpayegani.

      Ils ont été assassinés dans un raid américano-israélien perpétré le 28 février sur le complexe résidentiel et gouvernemental à Téhéran.

      Ces cérémonies devraient bénéficier d’une large participation populaire et d’une importante présence officielle et religieuse, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Iran.

      La cérémonie d’adieu avait été reportée en mars dernier en raison des demandes répétées de nombreux citoyens de diverses provinces souhaitant assister aux funérailles, selon ce qu’avait annoncé à l’époque le Conseil de coordination de la propagande islamique de la province de Téhéran.

      Source : Médias

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