La résistance repousse une tentative de percée israélienne vers la colline Ali al-Taher: 7 véhicules détruits ou endommagés

Les combats dans le sud du Liban s’intensifient à un rythme accéléré, surtout dans la région de Nabatiyeh, où les forces d’occupation tentent de progresser vers les hauteurs stratégiques d’Ali al-Taher. Après avoir occupé la citadelle d’Al-Chqif (Beaufort), elles cherchent à atteindre la colline d’Ali Al-Taher, qui s’élève à environ 700 mètres et surplombe la ville de Nabatiyeh et les villages environnants.

La manœuvre considérée par les observateurs comme essentielle pour contrôler la ville et ses environs par la puissance de feu fait face à une résistance farouche de la part des combattants du Hezbollah. La tentative réalisée dans la nuit de vendredi à samedi s’est manifestement soldée par un échec.

Une grande bataille s’y est déroulée durant les dernières heures, ont rapporté des sources qui ont évoqué 5 étapes.

Dans la première, l’attaque a été lancée par une forte mobilisation des troupes ennemies, accompagnée d’un bombardement intense sur l’axe Kafar Tibnit-Ali al-Taher. Elle a été suivie par une offensive terrestre de grande envergure, impliquant une colonne d’environ 20 véhicules militaires. Cette progression était accompagnée de tirs d’artillerie massifs et de bombardements intensifs, appuyés par un appui aérien conséquent comprenant des avions de combat, des drones et des hélicoptères Apache, ces derniers servant d’appareils de reconnaissance et tirant spécifiquement sur la colline d’Ali al-Taher.

Le bombardement d’artillerie s’étend également aux villes de Kafar Roumman, al-Duha, à la région de Kafar Joz et à la colline d’Ali al-Taher elle-même.

Dans la seconde phase, pendant la tentative d’avancée vers Kfar Tibnite avant d’accéder à la colline, les affrontements sont devenus plus violents. L’attaque ennemie s’était alors divisée en deux axes principaux et les véhicules ennemis parvinrent à pénétrer dans la périphérie est de Kfar Tibnite, près du stade et de la gare d’Al-Amana.

Alors qu’ils n’étaient plus qu’à un pas de tenter d’atteindre l’objectif stratégique de la colline Ali al-Taher, de violents combats, ont éclaté. La résistance a repoussé l’avancée ennemie par un déluge de roquettes, d’obus d’artillerie et de missiles guidés.

Dans la troisième phase, elle a neutralisé l’avancée des blindés au point de passage de Kfar Tibnite, en portant un coup fatal aux colonnes ennemies, via trois salves de roquettes consécutives qui ont frappé de plein fouet ces véhicules, endommageant et détruisant 7 d’entre eux.

En même temps, un engin explosif improvisé (EEI) a explosé dans la zone, stoppant net l’avancée des blindés sur cet axe.

Dans la 4e phase est intervenue l’embuscade de la résistance savamment préparée. Elle consistait à attirer l’infanterie dans une zone de tir. Simultanément à l’attaque des véhicules blindés, une force d’infanterie israélienne qui tentait un contournement en progressant vers les bosquets d’Ali al-Taher, avaient pénétré dans une zone de tir préparée à l’avance en bordure. À son arrivée, l’embuscade fut exécutée et plusieurs engins explosifs improvisés (EEI) explosèrent, causant des pertes parmi les forces israéliennes au milieu de violents combats rapprochés.

La bataille s’est conclue par le repli et le retrait des forces israéliennes, avançant depuis les axes d’Arnoun et de Zafata, vers leurs positions de départ afin d’éviter de nouvelles pertes, rapporte la source, selon laquelle il s’agit de la 5e et dernière phase de cette bataille.

Ce samedi, la Résistance islamique a rendu compte dans la matinée de deux tirs de drones Ababil contre un rassemblement militaire dans les périphéries de Kfar Tibnite. L’armée libanaise s’est retirée de cette localité, ont rapporté des médias locaux.

Le correspondant d’al-Manar a indiqué dans l’après-midi que les résistants livrent un combat aux forces ennemies qui tentent d’avancer vers la localité de Majdal Zoune, dans le secteur occidental, où plusieurs opérations ont été revendiquées par la résistance dans ses ommuniqués publiés par Média de guerre.

A partir de ce samedi, il a intégré dans ses communiqués quotidiens une formulation qui met en avant le droit légitime de résister à l’occupation et de libérer le territoire.

Ce samedi, des raids aériens et des pilonnages d’artillerie ont visé des dizaines de localités du sud du Liban et l’armée israélienne a émis des ordres d’évacuation pour 20 localités et villages situés entre Nabatiyeh et Jezzine, tandis que les raids aériens et les bombardements d’artillerie se poursuivaient dans la région, indiquant des préparatifs pour une nouvelle phase du conflit.

Par ailleurs, Média de guerre a diffusé les images de l’attaque au drone Ababil, du 5 juin dernier, contre une véhicule Humvee dans la localier d’al-Khiam. Les images montrent la fuite de son conducteur.

Il a diffusé les images d’un tir d’une salve de roquettes en direction d’une position ennemie dans la forteresse de Chqif.

Source : Divers