L’administration américaine exclut Netanyahu des rencontres de Trump au sommet du G7

Reuters a cité un haut responsable de l’administration américaine confirmant que « Washington estime avoir conclu un accord solide avec l’Iran pour mettre fin à la guerre ».

Dans ce contexte, un responsable américain a révélé à la chaîne israélienne Channel 12 que le président Donald Trump tiendra un sommet avec des dirigeants du Moyen-Orient en France mardi prochain, en marge du sommet du G7.

Ce responsable a ajouté que « Trump aura des entretiens bilatéraux séparés avec l’émir du Qatar, Tamim ben Hamad Al Thani, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi et le président des Émirats arabes unis, Mohammed ben Zayed Al Nahyan ».

Le responsable américain a confirmé que « Benjamin Netanyahu ne participera pas à ces discussions régionales en France ».

Reuters a également rapporté d’autres confirmations selon lesquelles « Netanyahu sera exclu des rencontres bilatérales que Trump tiendra avec les dirigeants du Moyen-Orient au sommet du G7 ».

Sur le terrain et sur le plan militaire, concernant la levée du blocage stratégique des voies maritimes internationales, un responsable américain a déclaré « qu’une coalition internationale menée par le Royaume-Uni et la France se prépare à participer aux opérations de déminage du détroit d’Ormuz après sa réouverture ».

Ces développements révèlent l’ampleur des désaccords croissants de ces dernières semaines entre Washington et Netanyahu. Le site d’information américain Axios a rapporté que Trump a averti Netanyahu que Washington « ne sera pas un partenaire d’Israël si ce dernier reprend les armes », affirmant qu’« Israël n’existerait pas sans lui ».

Concernant l’accord avec l’Iran, Trump a affirmé que Netanyahu « n’aura d’autre choix » que d’accepter la décision de Washington, soulignant que « la décision finale appartient aux États-Unis, et non à Israël ».

Le journal israélien Haaretz l’a confirmé, critiquant vivement Netanyahu et déclarant qu’il avait « surpassé toutes les autres actions désastreuses en entraînant les États-Unis dans une guerre conjointe avec l’Iran et en envoyant l’armée israélienne dans le bourbier du sud du Liban », ce qui a finalement conduit Washington à imposer unilatéralement une solution.

Source : Médias