Russie : Nous ne permettrons pas aux États-Unis de dominer le secteur énergétique mondial

Marat Berdyev, ambassadeur itinérant spécial auprès du G20 et de l’APEC, a affirmé que « la Russie ne permettra pas aux États-Unis de dominer le secteur énergétique mondial et qu’elle s’opposera à toute tentative en ce sens, en coopération avec ses partenaires au sein du G20 ».

Dans un entretien accordé à l’agence de presse et station de radio internationale Sputnik, M. Berdyev a déclaré que « Washington recherche en réalité une hégémonie énergétique plutôt que la sécurité énergétique pour tous ».

Il a ajouté : « Nous, ainsi que nos alliés de la majorité mondiale, ne pouvons l’accepter et nous combattrons ces ambitions néocoloniales, notamment en utilisant les outils prévus par les documents pertinents du G20. »

Il a souligné que « si la présidence américaine du G20 a déclaré vouloir garantir la sécurité énergétique, les politiques mises en œuvre jusqu’à présent par Washington ne vont pas dans ce sens ».

La Russie et la sécurité énergétique mondiale

Cette déclaration fait suite aux propos d’Igor Setchine, secrétaire exécutif de la Commission présidentielle pour la stratégie de développement du secteur des combustibles, de l’énergie et de la sécurité environnementale en Russie, et PDG de Rosneft, qui a affirmé samedi dernier que la Russie est l’un des principaux garants de la sécurité énergétique mondiale.

M. Setchine a souligné « l’impossibilité d’exclure la Russie des chaînes d’approvisionnement internationales », rappelant « qu’elle possède l’une des plus importantes réserves mondiales de pétrole et de gaz, estimées à environ 60 milliards de tonnes équivalent pétrole, soit près de 14 % des réserves mondiales ».

Il a ajouté que « la Russie se classe au cinquième rang mondial pour ses réserves de charbon, et que les transformations en cours dans le secteur énergétique mondial renforcent l’importance des partenariats économiques russes, notamment avec la Chine et l’Inde, et garantissent la stabilité des approvisionnements énergétiques de ces deux pays ».

Source : Médias