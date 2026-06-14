Ghalibaf après l’attaque israélienne de la Banlieue-sud de Beyrouth: Pas de progrès sans le respect des engagements de Washington

Le président du Parlement iranien, Mohammad Baqer Ghalibaf, a déclaré que « l’attaque israélienne contre la banlieue sud de Beyrouth confirme une fois de plus que les États-Unis n’ont ni la volonté ni la capacité de respecter leurs engagements ».

S’adressant à Washington dans un message publié sur la plateforme X, il a ajouté : « Si vous n’avez ni la volonté ni la capacité de respecter vos engagements, il est impossible de parler de progrès » (concernant les négociations).

Ghalibaf a souligné que « les États-Unis ne peuvent tirer aucun avantage politique d’un feu vert donné à l’entité sioniste, faisant remarquer que « l’ère du jeu du bon flic et du mauvais flic est révolue ».

Ces propos de Ghalibaf font suite à l’attaque israélienne perpétrée dimanche contre la banlieue sud de Beyrouth, qui a fait de nombreux martyrs et blessés.

Dans ce contexte, Ebrahim Rezaei, porte-parole de la Commission de la sécurité nationale et de la politique étrangère du Parlement iranien, a déclaré dimanche : « Même si nous souhaitons un accord ou une entente, le seul moyen d’y parvenir est de contraindre l’entité sioniste à la discipline.»

Dans un message publié sur la plateforme X , M. Rezaei a souligné que « si l’entité sioniste, avec sa violence habituelle, n’est pas maîtrisé, tout accord nous nuira immédiatement après sa signature. »

Un haut responsable de l’état-major iranien a averti dimanche que les frappes israéliennes menées plus tôt sur la banlieue sud de Beyrouth ne resteraient pas « impunies ».

« Il ne fait aucun doute que ces crimes ne resteront pas impunis », a déclaré le général Mohammad-Jafar Assadi, vice-responsable du commandement interarmées iranien, cité par l’agence Defa Press, spécialisée dans les questions militaires, et repris par les médias iraniens.

Source : Médias