dimanche, 14/06/2026   
   Beyrouth 22:23
عEnFrEs

Al-Manar

Sites et Services

Channel

Sites

    L’Iran annonce l’arrestation de 126 membres de réseaux terroristes armés et la capture d’un espion israélien

      Le ministère iranien du Renseignement a annoncé dimanche « le succès d’une série d’opérations de renseignement d’envergure ayant permis l’arrestation de 126 membres de réseaux terroristes armés, l’interpellation d’un espion travaillant pour l’entité sioniste et le démantèlement d’un complot d’une cellule takfiri, ainsi que la saisie de ses armes et munitions ».

      Le ministère a précisé que « les forces de sécurité ont neutralisé avec succès une cellule terroriste takfiri composée de quatre membres, les arrêtant avant qu’ils ne puissent mener des actions de sabotage contre les infrastructures civiles et de services dans les régions de Konarak et de Chabahar, dans la province du Sistan-et-Baloutchistan ».

      Le communiqué a confirmé également « la saisie de neuf fusils Kalachnikov et de 2 000 cartouches de munitions à leur quartier général ».

      Par ailleurs, les forces de sécurité iraniennes ont arrêté un espion travaillant pour l’entité sioniste  « qui projetait de fournir à l’ennemi des informations sensibles concernant des responsables militaires et politiques du pays ».

      Cette opération intervient alors que la République islamique d’Iran poursuit ses campagnes intensives pour démanteler les réseaux d’espionnage soutenus par le Mossad et les États-Unis d’Amérique, notamment à la suite de l’agression américano-israélienne dont elle a été victime.

      Source : Médias

      En Lien

      Iran : Le conseiller de Ghalibaf répond à la polémique sur le texte du mémorandum d’entente avec les USA: son modus est « le cas inversé »

      Iran : Le conseiller de Ghalibaf répond à la polémique sur le texte du mémorandum d’entente avec les USA: son modus est « le cas inversé »

      Le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale, Mohammad Baqer Zolghadr : La riposte des moudjahidines de l’Islam est imminente. L’unité sur les champs de bataille a formé une chaîne de sécurité pour protéger la région. Le Liban est notre âme, et la République islamique d’Iran ne tolérera aucune violation des lignes rouges.

      Le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale, Mohammad Baqer Zolghadr : La riposte des moudjahidines de l’Islam est imminente. L’unité sur les champs de bataille a formé une chaîne de sécurité pour protéger la région. Le Liban est notre âme, et la République islamique d’Iran ne tolérera aucune violation des lignes rouges.

      Comment les missiles iraniens ont-ils privé Israël de ses atouts stratégiques, politiques et militaires les plus dangereux ?

      Comment les missiles iraniens ont-ils privé Israël de ses atouts stratégiques, politiques et militaires les plus dangereux ?