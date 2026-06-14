L’Iran annonce l’arrestation de 126 membres de réseaux terroristes armés et la capture d’un espion israélien

Le ministère iranien du Renseignement a annoncé dimanche « le succès d’une série d’opérations de renseignement d’envergure ayant permis l’arrestation de 126 membres de réseaux terroristes armés, l’interpellation d’un espion travaillant pour l’entité sioniste et le démantèlement d’un complot d’une cellule takfiri, ainsi que la saisie de ses armes et munitions ».

Le ministère a précisé que « les forces de sécurité ont neutralisé avec succès une cellule terroriste takfiri composée de quatre membres, les arrêtant avant qu’ils ne puissent mener des actions de sabotage contre les infrastructures civiles et de services dans les régions de Konarak et de Chabahar, dans la province du Sistan-et-Baloutchistan ».

Le communiqué a confirmé également « la saisie de neuf fusils Kalachnikov et de 2 000 cartouches de munitions à leur quartier général ».

Par ailleurs, les forces de sécurité iraniennes ont arrêté un espion travaillant pour l’entité sioniste « qui projetait de fournir à l’ennemi des informations sensibles concernant des responsables militaires et politiques du pays ».

Cette opération intervient alors que la République islamique d’Iran poursuit ses campagnes intensives pour démanteler les réseaux d’espionnage soutenus par le Mossad et les États-Unis d’Amérique, notamment à la suite de l’agression américano-israélienne dont elle a été victime.

Source : Médias