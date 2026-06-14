Martyrs et blessés lors de l’agression israélienne dans le nord de Gaza

Malgré le cessez-le-feu déclaré, l’occupation israélienne poursuit son génocide systématique dans la bande de Gaza, entraînant une augmentation constante du nombre de martyrs, de blessés et de disparus.

Le correspondant d’Al-Manar à Gaza a rapporté que « quatre Palestiniens ont été tués et plusieurs autres blessés lors d’une attaque israélienne visant les environs de l’hôpital Yemen Al-Saeed, dans le camp de réfugiés de Jabalia, au nord de Gaza ».

Parallèlement, des véhicules militaires israéliens ont ouvert le feu sur la zone d’Al-Salatin, à l’ouest de Beit Lahia. L’armée d’occupation israélienne a également démoli des immeubles d’habitation près de Tel Al-Zaatar, à Jabalia, et détruit d’autres bâtiments dans la partie est du quartier d’Al-Tuffah, à l’est de la ville de Gaza. Ces attaques ont été accompagnées de tirs et de lancements de fusées éclairantes par des navires de guerre israéliens au large de la ville de Gaza.

Dans le sud et le centre de la bande de Gaza, Amir Imad al-Bashiti, âgé de 13 ans, a succombé à ses blessures après avoir été touché par des tirs des forces de l’occupation israélienne dans la zone de Batn al-Samin, au sud de Khan Younis. Un autre Palestinien est également décédé des suites de ses blessures après avoir été touché par des tirs des forces israéliennes rue al-Thawra, dans la ville de Gaza.

Par ailleurs, des sources hospitalières à Gaza ont rapporté que « sept Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens depuis l’aube, hors des zones contrôlées par l’occupation israélienne dans la bande de Gaza. Quinze prisonniers récemment libérés sont arrivés à l’hôpital des Martyrs d’al-Aqsa à Deir al-Balah, dans le centre de la bande de Gaza ».

Selon les statistiques cumulées du ministère de la Santé depuis le début de l’offensive israélienne en octobre 2023, le nombre de Palestiniens tués s’élève à 72 996, tandis que le nombre de blessés atteint 173 246.

Source : Médias