Les Brigades Al-Qods annoncent avoir ciblé les forces d’occupation lors d’un raid sur Al-Dhahiriya, au sud d’Hébron, par des tirs d’artillerie

Le bataillon d’Hébron des Brigades Al-Qods a annoncé ce dimanche avoir ciblé une unité d’infanterie israélienne lors d’un raid sur la ville d’Al-Dhahiriya, au sud d’Hébron. Les Brigades ont confirmé avoir ouvert le feu à plusieurs reprises sur la force visée, lui infligeant des pertes.

Dans ce contexte, le Hamas a salué l’opération, la considérant comme le reflet de la résistance continue et croissante en Cisjordanie, malgré les mesures de sécurité israéliennes.

Dans un communiqué, le Hamas a félicité l’auteur de l’opération et les combattants de la résistance qui font face aux raids israéliens dans les villes, villages et camps de réfugiés de Cisjordanie. Le Hamas a considéré cette opération « comme une riposte aux opérations militaires israéliennes dans la bande de Gaza, en Cisjordanie et à alQods occupée ».

Le mouvement a ajouté que « ces opérations s’inscrivent dans le cadre de la lutte contre les politiques et les plans d’occupation en Cisjordanie, et a appelé les Palestiniens de Cisjordanie et d’alQods occupée à intensifier leurs différentes formes de résistance contre les forces israéliennes ».

La Cisjordanie est le théâtre d’une recrudescence des attaques armées, des affrontements armés, des attaques à la voiture bélier et des agressions à l’arme blanche perpétrés par des résistants palestiniens contre des soldats de l’occupation israélienne en réponse à l’agression israélienne.

Par ailleurs, les forces d’occupation israéliennes ont lancé une vaste campagne de raids et d’arrestations tôt dimanche matin, ciblant plusieurs zones de Cisjordanie et d’alQods occupée. Ces raids ont notamment consisté en des incursions brutales dans des habitations, des perquisitions et le pillage de leurs biens, témoignant de l’escalade significative et continue de l’agression israélienne contre les villes palestiniennes.

La Cisjordanie est également le théâtre d’une augmentation des attaques menées par des colons et l’armée israélienne contre les terres agricoles palestiniennes, notamment des incendies criminels, des destructions par bulldozer et des obstructions empêchant les agriculteurs d’accéder à leurs terres.

Source : Médias