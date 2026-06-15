L’accord entre l’Iran et les USA est « désormais finalisé », selon le Pakistan, les USA et l’Iran. Le Liban compris. Silence israélien

C’est le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif qui a en premier déclaré sur la plateforme X que les Etats-Unis et l’Iran étaient parvenus à un « accord de paix » mettant immédiatement fin à toutes les opérations militaires au Moyen-Orient, y compris au Liban.

« Maintenant que l’accord est conclu, les médiateurs faciliteront une série de réunions cette semaine. Ces discussions préalables à la mise en œuvre (de l’accord) jetteront les bases des pourparlers techniques et de la cérémonie officielle de signature », qui se tiendra à Genève, en Suisse, le 19 juin, a-t-il ajouté.

Trump : levée du blocus

Par la suite, Donald Trump a confirmé que l’accord avait été « finalisé » avec l’Iran et a annoncé la réouverture du détroit d’Ormuz ainsi que la levée « immédiate » du blocus naval américain.

« L’accord avec la République islamique d’Iran est désormais finalisé », a écrit le président américain sur son réseau Truth Social quelques minutes après l’annonce du médiateur pakistanais lundi, heure du Pakistan.

» Je partage désormais la position de la République islamique d’Iran. Félicitations à tous ! J’autorise pleinement la réouverture du détroit d’Ormuz sans droits de passage et, parallèlement, la levée immédiate du blocus naval américain. Navires du monde entier, mettez les moteurs en marche. Que le pétrole coule à flots ! », a ajouté Donald Trump.

Iran : le texte sera publié

Plus tard, c’est le vice-ministre iranien des Affaires étrangères Kazem Gharibabadi qui a confirmé que le mémorandum d’entente d’Islamabad a été finalisé et sera signé à Genève le vendredi prochain.

« Le Mémorandum d’entente n’était pas uniquement le fruit de la diplomatie, mais aussi le résultat des succès militaires iraniens », a-t-il déclaré assurant qu’il doit aussi son existence « au sang pur des martyrs » et « à la fermeté du peuple ».

« Enfin, il doit son existence au sang pur de l’Imam martyr, à la guidance du Guide suprême et aux efforts des autorités », a-t-il ajouté.

Selon Kazem Ghariabadi, « l’ennemi, qui nous a attaqué pour réaliser ses objectifs malveillants, a subi une défaite retentissante, et la République islamique d’Iran a remporté de grandes victoires dans cette guerre ».

« Nous avons inclus toutes nos positions essentielles dans le projet d’accord. Après la signature officielle, le texte de l’accord sera publié. Avant la signature, nous expliquerons les différents aspects de l’accord aux médias et reviendrons sur les progrès accomplis », a-t-il aussi affirmé.

Et de conclure : « Vendredi, nous assisterons à une signature officielle et des entretiens auront lieu entre les chefs des deux délégations afin de définir les modalités des négociations à venir. D’ici là, les engagements pris par les États-Unis concernant la fin de la guerre, la levée des sanctions et le déblocage des fonds seront vérifiés. L’ouverture de négociations pour une durée de 60 jours sera conditionnée par le respect de ces engagements par les États-Unis. »

Selon l’agence Fars news, l’Iran était sur le point d’annuler les négociations et se préparait à lancer une attaque contre Israël suite à l’attaque contre la banlieue sud de Beyrouth.

« Cependant, après des concessions de dernière minute des États-Unis – notamment des garanties pour l’intégrité territoriale du Liban, le retrait israélien de la frontière libanaise et la levée immédiate du blocus – l’Iran a accepté de ne pas mener l’attaque », a indiqué l’agence iranienne.

Silence israélien

Côté israélien, c’est le silence officiel.

Le Maariv a rapporté que Netanyahu a déclaré à Trump que l’armée israélienne ne se retirera pas du Liban et qu’Israël ne se considère pas lié par la clause libanaise de l’accord américano-iranien.

I24 a conclu que Trump a accordé beaucoup aux Iraniens sans rien obtenir en échange.

La Chaine 14 a qualifié l’accord « d’évènement tellement mauvais qu’il est difficile d’expliquer ce que Trump a fait ».

Quant à la chaine 15, elle a déduit que « l’axe Witkoff-Kushner-Vance a gagné la nuit dernière »

A l’annonce de l’accord, le prix du baril du brut a chuté de 4% en passant à 83,96 dollars.

Source : Médias