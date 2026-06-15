Le président Berri salue le protocole d’accord entre Téhéran et Washington, lequel comprend une clause fondamentale sur l’arrêt de l’agression contre le Liban

Le président de la Chambre des députés, Nabih Berri, a salué ce lundi matin le protocole d’accord annoncé entre la République islamique d’Iran et les États-Unis. Il a rendu hommage aux efforts et aux démarches déployés par le Pakistan, le Qatar, l’Arabie saoudite et l’Égypte pour parvenir à cette entente qui, à travers ses différentes clauses, jette les bases de la sécurité et de la stabilité dans la région, et notamment au Liban.

Le président Nabih Berri a exprimé sa gratitude à la République islamique d’Iran, aux États-Unis et à leurs dirigeants pour avoir fermement insisté sur l’inclusion d’une clause essentielle et contraignante : l’arrêt de l’agression israélienne contre l’ensemble du territoire libanais.

Une clause qui préserve la souveraineté totale du pays, garantit l’indépendance et la liberté de sa décision nationale, et évite de tomber dans le piège tendu par les dirigeants politiques israéliens, Netanyahu en tête.