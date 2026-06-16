La Résistance islamique a affronté, à l’aide de missiles et de drones, une force d’occupation israélienne qui tentait de progresser vers Kfar Tebnit

Lundi, à 18h15 heure locale, la Résistance islamique du Liban a fait face à une force d’occupation israélienne composée d’un bulldozer et de deux chars Merkava, après les avoir repérés avançant depuis la région d’Arnoun vers le point de passage situé à la périphérie de Kfar Tebnit.

La Résistance a utilisé des missiles guidés et des drones Ababil (FPV) lors de l’affrontement, contraignant les forces israéliennes à battre en retraite.

La Résistance a expliqué que « cette opération visait à défendre le Liban et son peuple, en vertu du droit légitime de résister à l’occupation et de libérer le territoire, et en réponse à la violation du cessez-le-feu par l’occupation israélienne.

Dans un autre registre, les médias militaires de la résistance ont diffusé des images montrant le ciblage d’un char Merkava israélien à la périphérie sud de Zawtar al-Sharqiyah, au Sud-Liban, par un drone Ababil le 3 juin 2026.

Aucun retour à la situation d’avant le 2 mars

Plus tôt dans la journée, le Hezbollah a affirmé que « l’occupation devait comprendre qu’ il n’y a pas de retour à la situation d’avant le 2 mars et que la résistance, qui a toujours été et demeure la gardienne vigilante de la patrie et de son peuple, n’acceptera aucune agression qui viole sa souveraineté ou qui verse le sang de sa population ».

Le Hezbollah a souligné que les progrès accomplis constituent « un prélude à l’achèvement du processus de libération complète de notre pays, au retour de nos prisonniers dans leurs foyers et auprès de leurs familles, au retour de tous les habitants, en particulier ceux des villages situés en première ligne, dans leurs maisons, et à la reconstruction de ce que l’agression a détruit ».

Source : Divers