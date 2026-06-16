Liban: Le pouvoir soumis à la tutelle inchangé, les yeux sur Washington face à ‘Israël’: Début de la bataille pour la libération de la terre

Alors que des dizaines de milliers de déplacés retournaient, lundi, dans leurs villages, villes et maisons de la banlieue sud et du Sud, les forces d’occupation tentaient d’imposer un nouveau fait accompli sur le terrain.

Tandis que l’annonce de dimanche appelait clairement à un cessez-le-feu immédiat, l’armée ennemie a cherché à la contourner en menant des opérations d’incursion silencieuses dans les secteurs occidental et oriental.

Cependant, la Résistance était en état d’alerte et de vigilance, ciblant les chars et les véhicules militaires avec des missiles.

En contrepartie, l’armée d’occupation a ouvert le feu dans plusieurs directions, tentant d’empêcher les habitants d’approcher des zones encore sous son contrôle, ciblant ce qu’elle prétendait être des positions constituant une menace pour ses forces.

Ces violations israéliennes se sont accompagnées d’une démonstration de force politique menée par le Premier ministre ennemi Benjamin Netanyahu face à ses opposants au sein de l’entité, plaçant l’accord irano-américain devant un test sérieux qui pourrait ramener les choses à la case départ.

Sur le plan interne, le pouvoir de tutelle au Liban s’est muré dans le silence des gens de la caverne.

En effet, les présidents Joseph Aoun et Nawaf Salam n’ont même pas pris la peine de s’adresser aux Libanais, alors que leur intérêt se concentrait sur la recherche d’une place pour eux-mêmes dans le tableau de ce grand événement régional et international.

Au moment où Washington continuait d’ignorer toutes les autorités alliées au Liban, les abandonnant au premier tournant, Téhéran tendait la main du dialogue aux parties qui l’ont poignardé politiquement et continuent de le faire depuis avant le déclenchement de la guerre.

Cela coïncide avec les préparatifs du pouvoir pour la session de négociations prévue le 22 juin prochain, sans qu’aucun signe sérieux de changement dans son approche n’apparaisse malgré les développements des derniers jours.

Cela se produit au milieu de craintes croissantes de voir des concessions sécuritaires accordées à l’armée d’occupation en échange d’un retrait qui constitue désormais une condition pour la poursuite du processus de négociations irano-américaines, en plus des grandes difficultés opérationnelles et politiques que rencontre l’armée d’occupation pour se maintenir là où elle se trouve aujourd’hui.

L’annonce du président américain Donald Trump, affirmant que la situation au Liban « doit se terminer bientôt » et soulignant « la nécessité d’examiner les moyens de régler le conflit existant », a été particulièrement remarquable.

Il a ajouté : « Nous voulons voir comment nous pouvons régler le conflit au Liban, et nous devons en parler avec Israël à ce sujet », soulignant que « l’espoir subsiste de parvenir à une solution pour la situation au Liban également, et nous devons parler avec le Hezbollah ».

Des sources américaines, qui étaient en contact lundi avec de grandes figures libanaises, ont expliqué le contexte de la position de Trump, évoquant un appel téléphonique tempétueux entre le vice-président JD Vance et Netanyahu, après que Vance a insisté pour que Netanyahu établisse un plan de retrait rapide des territoires libanais occupés, et qu’il soit prêt à finaliser des arrangements sécuritaires lors de la prochaine session de négociations avec le Liban prévue le 22 juin.

Les choses ont atteint le point où des parties libanaises ont reçu de la part des Américains une proposition stipulant que « le Liban prépare une liste de mesures sécuritaires et militaires qu’il prendrait pour assurer la sécurité du nord d’Israël, afin de faciliter l’exécution d’un large retrait militaire dans une première phase ».

Cela intervient alors que l’on parle d’un « retour d’Israël à la ligne frontalière où il était positionné avant le 2 mars, tandis que ses forces s’emploient actuellement à consolider leurs positions dans plus de neuf points s’étendant le long de la frontière, de Khiam à l’est jusqu’à Naqoura à l’ouest ».

Cependant, les choses pourraient ne pas évoluer dans ce sens, car le Liban n’a pas la capacité d’imposer des mesures sécuritaires sans obtenir au préalable des garanties concernant le retrait israélien total, la libération des prisonniers, et le retour sécurisé des déplacés, en plus de l’arrêt de toutes les formes d’agressions israéliennes.

Dans le contexte des consultations en cours, la partie américaine a appris de sources informées que le Hezbollah n’est pas disposé à discuter du dossier de ses armes avant la finalisation de la libération totale et la garantie de l’absence de toute menace israélienne contre les habitants du Sud.

C’est ce qu’a reflété le communiqué publié par le parti, remerciant l’Iran pour ce qu’il a fourni au Liban durant la guerre et dans le processus de négociations, affirmant que « l’ennemi israélien doit comprendre qu’il n’y a pas de retour à l’avant-2 mars, et que la Résistance, qui était et reste l’œil vigilant pour la protection de la patrie et de son peuple, n’acceptera aucune agression qui bafoue la souveraineté de sa patrie et le sang de son peuple ».

Et de renchérir : « la Résistance restera attachée au droit légitime et immuable du Liban à défendre sa terre, son peuple et sa souveraineté jusqu’à la réalisation du retrait total et le retour des prisonniers ».

Pendant ce temps, le président de la Chambre des députés Nabih Berri recevait des appels internes et externes, dont le plus marquant émanait du ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi. Berri a adressé un message aux citoyens les appelant à temporiser avant de retourner dans leurs villages.

Il a déclaré plus tard, lors d’une interview avec une plateforme émiratie, que « l’accord est dans l’intérêt de tous et inclut le Liban avec un retrait israélien progressif en soixante jours », réaffirmant son refus de « toute division ou imposition de zones expérimentales ».

Cette proposition a été au cœur de consultations non déclarées entre des instances officielles, militaires et de sécurité, étant donné que la délégation censée se rendre à Washington le 22 juin courant sera composée de militaires et présidée par l’ambassadeur Simon Karam.

Selon les données, il est attendu que l’ennemi remette sur la table son idée précédente basée sur la création de « zones expérimentales », reposant sur le fait que l’État procède au désarmement de la Résistance, cette étape devant être documentée via un comité tripartite libano-israélo-américain, suivi d’un retrait israélien de ces zones.

Le commandement de l’armée a informé le pouvoir politique de son refus de cette proposition, soulignant que l’institution militaire ne s’engagera dans aucune coordination directe avec les forces d’occupation, et que ce qui est requis est la réactivation exclusive du comité du mécanisme de surveillance (« le Mécanisme »), tout en confirmant que l’armée est prête à garantir la sécurité de la région et son exemption d’armes après le retrait des forces d’occupation.

Source : Traduit à partir d'AlAkhbar