Liban : La Résistance consacre son droit de riposte

La Résistance islamique au Liban a apporté, le samedi 13 juin, une modification fondamentale à ses communiqués officiels. Désormais, à la formule « pour la défense du Liban et de son peuple, et en riposte aux violations par l’ennemi israélien du cessez-le-feu », s’ajoute la mention : « sur la base du droit légitime à résister à l’occupation et à libérer la terre ». Ce changement est intervenu quelques heures seulement après que la Résistance a été informée des premiers échos concernant un accord irano-américain imminent incluant le Liban.

Par cette annonce, le Hezbollah anticipait tout fait accompli que l’ennemi pourrait tenter d’imposer sur le terrain, ou tout soutien américain au maintien de l’occupation. Le parti réaffirmait ainsi que ses opérations se poursuivraient selon les règles fixées par son commandement tant que les forces d’occupation resteraient dans le Sud, ou en réponse à chaque violation ennemie. Cette posture s’est concrétisée dès dimanche dans les directives de la direction du Hezbollah à son commandement sur le terrain : si la Résistance reste engagée envers le cessez-le-feu, elle refuse catégoriquement que l’ennemi exploite la trêve pour étendre son occupation, et ripostera directement à tout manquement des forces d’occupation.

Lundi, la Résistance a annoncé avoir ciblé à l’aide de roquettes et de drones une force israélienne en pleine progression dans la localité de Beyout al-Siyad, dans le secteur occidental. Elle a également précisé qu’« après le repérage d’une force de l’armée israélienne composée d’un bulldozer et de deux chars Merkava progressant depuis Arnoun vers la zone du passage aux abords de la localité de Kfartebnit, celle-ci a été contrée par des missiles guidés et des drones d’assaut Ababil, ce qui l’a contrainte à battre en retraite ».

De plus, la Résistance a bloqué à coups de roquettes une tentative des chars ennemis de progresser depuis la position de Zafata vers la hauteur d’Ali al-Tahir (district de Nabatieh).

Ces ripostes éclair sont survenues après que l’ennemi a assassiné un homme lors d’un raid ciblant son véhicule dans la localité de Harris (district de Bint Jbeil), tandis qu’un drone ennemi visait une autre voiture au rond-point de Kfartebnit, près de Nabatiyeh, faisant un martyr. En parallèle, des bombardements d’artillerie ont été enregistrés sur Sejoud, Aichiyeh et Mahmoudiyeh dans le caza de Jezzine.

Source : Traduit à partir d'AlAkhbar