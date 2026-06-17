Berri et Ghalibaf appellent Washington à contraindre « Israël » pour cesser sa guerre au Liban

Le président du Parlement libanais, Nabih Berri, et son homologue iranien, Mohammad Bagher Qalibaf, ont appelé mardi les États-Unis à contraindre Israël à mettre fin à sa guerre contre le Liban, à cesser les démolitions d’habitations et à se retirer des territoires libanais occupés.

Cet appel est intervenu lors d’un entretien téléphonique entre Berri et Qalibaf consacré aux derniers développements régionaux après l’accord conclu entre les États-Unis et l’Iran pour mettre fin aux hostilités sur l’ensemble des fronts, y compris au Liban, selon l’Agence nationale de l’information libanaise (NNA).

Les deux responsables ont également examiné « les développements militaires et politiques liés au mémorandum d’entente entre les États-Unis et l’Iran, notamment la clause relative à la cessation de la guerre israélienne contre le Liban », a indiqué l’agence.

Ils ont souligné « la nécessité pour les États-Unis, les garants du mémorandum d’entente et la communauté internationale d’assumer leurs responsabilités en contraignant Israël à mettre fin à sa guerre, à cesser la démolition des villages, à respecter la souveraineté du Liban et à se retirer immédiatement des territoires qu’il occupe ».

Dimanche, Washington et Téhéran ont annoncé être parvenus à un mémorandum d’entente visant à mettre fin à la guerre lancée par les États-Unis et Israël contre l’Iran le 28 février.

Alors que le président américain Donald Trump a affirmé que l’accord avait déjà été signé et que le détroit d’Ormuz serait « entièrement rouvert d’ici vendredi », Téhéran a indiqué que la signature du mémorandum était prévue vendredi à Genève.

Depuis le 2 mars, Israël mène des opérations militaires au Liban qui ont fait des milliers de martyrs et de blessés et provoqué le déplacement de plus d’un million de personnes, selon les derniers chiffres officiels.

Israël occupe des zones du sud du Liban, certaines depuis plusieurs décennies et d’autres depuis la guerre de 2023-2024, tout en ayant progressé de plus de 10 kilomètres à l’intérieur du territoire libanais dans le cadre du conflit en cours.

Source : Agence