Renseignements américains : L’Iran contrôle de facto le détroit d’Ormuz et peut le fermer à volonté

CNN a révélé des évaluations des services de renseignement américains concernant l’Iran et le détroit d’Ormuz suite à la guerre et à la signature d’un mémorandum d’entente entre l’Iran et les États-Unis.

Des sources de CNN ont confirmé que les agences de renseignement américaines ont récemment conclu que l’Iran peut désormais fermer l’accès au détroit d’Ormuz « à volonté », ce qui signifie qu’il a « acquis une nouvelle capacité considérable pour nuire à l’économie mondiale à la suite de la guerre ».

Les évaluations des services de renseignement américains indiquent qu’« après que l’Iran a démontré sa capacité à fermer l’accès au détroit, cela pourrait se reproduire », indépendamment de l’accord-cadre qui doit être officiellement signé vendredi prochain en Suisse en prélude aux négociations nucléaires.

Les sources ont reconnu que « nous (les États-Unis) avons désormais donné à l’Iran le contrôle de facto du détroit, une arme plus puissante que n’importe quelle arme nucléaire », soulignant que « la guerre a fondamentalement modifié la façon dont Téhéran envisage l’utilisation de tactiques similaires à l’avenir ».

Les sources ont ajouté que « l’Iran a appris qu’il pouvait exploiter les frappes contre les infrastructures énergétiques des pays du Golfe comme une capacité asymétrique, l’ayant fait avec succès pendant la guerre, et qu’il s’agit d’un outil supplémentaire qu’il pourra utiliser à son avantage à l’avenir ».

Les sources ont également admis que « les États-Unis ont dû mener de longues négociations avec l’Iran pour obtenir la réouverture complète du détroit », soulignant ainsi « l’influence persistante des Iraniens ».

Trump a déclenché la guerre sans tenir compte de la possibilité que l’Iran ferme le détroit d’Ormuz

Selon les sources, les récentes évaluations des services de renseignement américains soulignent collectivement « l’impact durable de la décision du président Donald Trump d’initier le conflit sans avoir pleinement pris en considération la volonté de l’Iran de fermer le détroit d’Ormuz ».

Les sources ont expliqué que « l’une des raisons pour lesquelles l’administration Trump a minimisé la volonté de l’Iran de fermer le détroit était la conviction, partagée par certains responsables, qu’une telle action nuirait davantage à l’Iran qu’aux États-Unis ».

Ici, une source proche des questions de planification militaire (distincte de celles relatives aux évaluations du renseignement) a révélé que, « quelques jours après le début du conflit, il est devenu évident que l’administration Trump avait commis une erreur d’appréciation ». Selon cette source : « Perdre le contrôle du détroit serait la plus grande erreur de notre époque.»

Ces évaluations ont soulevé de nouvelles questions quant à la capacité de Téhéran à « instrumentaliser l’économie mondiale à l’avenir », un problème qui dépasse le cadre de tout accord-cadre entre les deux pays susceptibles de rouvrir cette voie maritime vitale (le détroit d’Ormuz).

Les options de l’Iran lui confèrent un important levier de pression

Pour revenir aux sources proches des évaluations du renseignement, celles-ci ont indiqué que l’Iran envisageait une option économique « nucléaire » au cas où les négociations avec les États-Unis échoueraient : la fermeture du détroit de Bab el-Mandeb, qui relie la mer Rouge à l’océan Indien. Il s’agit d’un autre point de passage stratégique pour le commerce mondial, qui a joué un rôle vital pour la navigation maritime pendant la fermeture du détroit d’Ormuz ».

« Suite à la fermeture du détroit d’Ormuz par l’Iran, les services de renseignement américains ont réévalué les modalités et les circonstances dans lesquelles le pays pourrait recourir à cette méthode à l’avenir ». Ces mêmes sources ont indiqué que « l’Iran a été enhardi par sa capacité à fermer le détroit et à cibler les infrastructures énergétiques des pays du Golfe sans déployer de ressources importantes ».

Les sources ont reconnu « le sérieux de l’Iran quant à la possibilité de prendre des mesures similaires à l’avenir », notant qu’« après que l’Iran a démontré son intention et sa capacité crédible de fermer le détroit, certains responsables américains estiment qu’il est plus probable qu’il passe à l’acte ».

En définitive, les sources ont admis que « l’Iran a acquis un avantage considérable grâce à sa capacité avérée à fermer le détroit d’Ormuz », soulignant que « la fermeture du détroit de Bab el-Mandeb, en plus de celle du détroit d’Ormuz, entraînerait un effondrement total de l’économie mondiale ».

Source : Médias