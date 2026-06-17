Haaretz : Le triangle des Bermudes se trouve désormais dans le détroit d’Ormuz, et il a réussi à engloutir le triangle de la doctrine sécuritaire israélienne

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      Yedioth Ahronoth : Lorsque Trump a senti que Netanyahu tentait de saboter les négociations en coulisses, il l’a attaqué et l’a qualifié d’« ingrat »

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      Yedioth Ahronoth : Trump pensait, sur la foi des déclarations de Benjamin Netanyahu et de David Barnea, que la guerre contre l’Iran serait une simple promenade, mais il a découvert qu’il n’en était rien

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