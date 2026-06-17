Haaretz: La doctrine de sécurité israélienne est tombée victime de Netanyahu et a été engloutie par le détroit d’Ormuz

Le journaliste et analyste des affaires militaires du journal israélien Haaretz, Amir Oren, a évoqué « le déplacement de l’emplacement du triangle des Bermudes, cet aimant mystérieux qui attire les navires et les avions, vers le détroit d’Ormuz ».

Il a poursuivi en expliquant que ce triangle, représenté par le détroit, « a englouti en son sein un autre triangle, celui de la doctrine de sécurité qui a été pendant des décennies une marque déposée israélienne : la dissuasion, l’alerte et la décision ».

« Les excuses ridicules de Netanyahu réfutées avant même d’être lancées »

Oren a déclaré qu’« entre Gaza et l’Iran, avec le Liban et le Yémen, les éléments de dissuasion, d’alerte et de décision se sont volatilisés », de sorte que « les ennemis n’ont pas été dissuadés par ce qui pourrait leur arriver s’ils attaquaient ».

Il a ajouté que « l’Israël de Benjamin Netanyahu est infatué de lui-même et rassuré, alors que la force qu’il a préparée n’a pas réussi à l’emporter ni à soumettre ».

Oren a estimé que « les excuses ridicules de Netanyahu, lancées avant-hier soir, ont été réfutées avant même d’être prononcées » : « S’il ne reste du Hezbollah qu’une ombre, pourquoi n’en vient-on pas à bout ? ».

Il a poursuivi en s’interrogeant : « Si l’assassinat de masse des dirigeants ennemis était une idée si brillante, pourquoi échoue-t-elle à maintes reprises ? Et si la destruction de l’accord Obama-Khamenei visait à éloigner l’Iran de l’arme nucléaire, comment cela a-t-il pu enrichir sa quantité d’uranium ? ».

Trump tient Netanyahu en laisse

Critiquant les politiques de Netanyahu, il a également mentionné que « tout ce qui a été construit ici depuis Ben Gourion n’influencera pas les considérations des décideurs à Téhéran, face à un Netanyahu tenu en laisse par Trump ».

Il a conclu en disant que « si la mission de sa vie avait réellement été la sécurité pour la gloire d’Israël, il ne l’aurait pas sabotée par son complot visant à détruire toutes les lois et institutions qui menacent de lui faire payer le prix de son péché, par la prison et la honte ».

Cela intervient sur fond d’accord entre Téhéran et Washington pour mettre fin à la guerre, un événement que les médias occidentaux et israéliens considèrent comme un « échec stratégique pour Israël ».

Source : Médias