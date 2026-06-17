Reuters : L’accord irano-américain prévoit un fonds de 300 milliards de dollars pour l’Iran

Une source bien informée a indiqué à Reuters que l’accord-cadre entre les États-Unis et l’Iran comprend un fonds spécial d’une valeur de 300 milliards de dollars « destiné à stimuler l’investissement ».

La source proche du dossier, qui a requis l’anonymat car le plan n’a pas encore été rendu public alors que Washington et Téhéran s’apprêtent à le signer vendredi, a ajouté que le fonds vise à inciter économiquement les deux parties à parvenir à un accord final pour mettre fin à la guerre.

Suite aux précédents rapports faisant état de l’existence de ce fonds, Reuters a révélé, pour la première fois que plus de la moitié du montant a déjà été promise et qu’il serait entièrement constitué de fonds du secteur privé.

La source a indiqué que le nouveau fonds est un véhicule d’investissement privé, et non un programme de reconstruction ou d’indemnisation, et qu’il ne comprendra aucun fonds ou subvention gouvernementale, ajoutant que des entreprises basées aux États-Unis, dans les pays du Golfe, en Asie, en Amérique du Sud et en Afrique ont accepté de s’engager dans le financement.

Il a précisé que les investissements promis concernent notamment les secteurs de l’énergie, de la logistique, de l’industrie et des transports.

Selon une source iranienne de haut rang citée par Reuters, Téhéran aurait initialement demandé aux États-Unis 400 milliards de dollars d’indemnisation pour les dommages de guerre, mais Washington aurait refusé de verser cette somme, d’où l’idée d’un fonds, qui serait baptisé Fonds de reconstruction et de développement.

La source iranienne a ajouté que ce mécanisme prévoit des contributions de pays de la région sous diverses formes, notamment l’obtention de prêts, l’établissement de lignes de crédit ou le financement direct de la reconstruction de sites endommagés par la guerre, y compris des installations telles que le complexe sidérurgique de Mobarakeh, les raffineries de pétrole, les aéroports et les infrastructures endommagées par la guerre à plus grande échelle.

La source proche du dossier a indiqué que le fonds d’investissement est totalement indépendant des négociations parallèles concernant la levée des sanctions américaines et le déblocage des avoirs souverains iraniens gelés à l’étranger, décrivant les deux volets comme deux mécanismes financiers distincts avec des objectifs et des échéanciers différents.

Le fonds ne sera ni créé ni activé tant qu’un accord définitif et mutuellement acceptable n’aura pas été conclu. Le protocole d’entente, une fois signé, vise à encadrer le processus pendant les soixante prochains jours.

La source a déclaré : « Le fonds ne sera pas créé tant que l’accord final n’aura pas été signé… Pendant ces soixante jours, les gestionnaires du fonds travailleront avec les Iraniens et les investisseurs pour planifier et définir la portée des projets. »

Une porte-parole de la Maison Blanche a fait référence à une interview accordée lundi par CBS au vice-président américain J.D. Vance, dans laquelle ce dernier déclarait que l’Iran pourrait recevoir un fonds de reconstruction de 300 milliards de dollars soutenu par les États du Golfe s’il respectait un accord avec Washington, notamment le démantèlement de son programme nucléaire, l’élimination de son stock de matières enrichies et l’acceptation d’un régime strict d’inspection et de contrôle.

La source n’a pas précisé le mode de gestion du fonds ni l’identité de ses gestionnaires, indiquant que des détails essentiels étaient encore en cours d’élaboration. Elle a toutefois mentionné que des entreprises de Corée du Sud, du Japon, de Singapour, de Malaisie et des États-Unis figuraient parmi celles qui s’étaient engagées, sans toutefois fournir de liste exhaustive.

Source : Agence