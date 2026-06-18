Le CGRI publie la carte et des images des bases US qu’il a frappées pendant la guerre

Le Corps des Gardiens de la révolution islamique en Iran a publié la cartes et des images montrant les principales installations du Commandement central américain qui ont été attaquées par l’Iran pendant la « guerre du Ramadan ». Elles se trouvent dans 4 pays, le Koweït, les Emirat arabes unis, le Bahreïn et le Qatar. Elles ont contribué aux frappes perpétrées par les Etat-Unis et qui ont fait des milliers de martyrs et de blessés iraniens.

La carte ci-dessous montre les sites frappés avant et après leur bombardement, en riposte aux tirs perpétrés contre le sol iranien. Ils se trouvent au Koweït, en Arabie saoudite, en Jordanie, aux Emirats arabes unis, au Bahreïn, au Qatar, en Irak, et en « Israël ».

La base aérienne Ali Salem au Koweït

La camp Buehring au Koweït

La base aérienne al-Dhafra aux Emirats arabes unis

La base navale des forces navales américaines de la 5e flotte à Bahreïn

La base aérienne ISA à Bahreïn

Des systèmes de défense aérienne et des sites radars à Bahreïn et au Qatar

En mai dernier, une enquête du journal américain Washington Post avait conclu que d’après des images satellites, l’Iran a frappé bien plus d’installations militaires américaines que ce qui a été rapporté officiellement.

Elle a révélé que depuis le début du conflit le 28 février, les frappes aériennes iraniennes ont endommagé ou détruit au moins 228 installations ou équipements sur des sites militaires américains au Moyen-Orient.

Source : Médias