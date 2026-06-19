La délégation iranienne a suspendu son voyage à Genève en raison de la poursuite de l’agression israélienne contre le Liban

Une source bien informée a déclaré à la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen jeudi que « la délégation de négociation iranienne a suspendu son départ pour la Suisse en raison de la poursuite des attaques israéliennes sur le sud du Liban ».

La source a expliqué que « la délégation iranienne se préparait déjà à se rendre à Washington pour entamer le premier cycle de négociations de 60 jours avant de décider de reporter son voyage ».

La source a également noté que « Téhéran avait informé la partie américaine et les médiateurs que la question libanaise était au cœur de sa position concernant la conduite, la poursuite ou la suspension des négociations ». Téhéran a averti que « la poursuite des opérations et des attaques israéliennes jusqu’à 10 kilomètres à l’intérieur du territoire libanais constituait une violation flagrante de l’article 1 du Mémorandum d’accord et de l’Accord-cadre ».

Les délégations de Téhéran et de Washington devaient se rencontrer à Genève, en Suisse, vendredi, en présence d’un médiateur pakistanais, pour entamer les négociations de 60 jours visant à parvenir à un accord final sur la question nucléaire.

La première clause du mémorandum d’entente entre l’Iran et les États-Unis, signé par les présidents des deux pays tôt jeudi matin, stipule un « cessez-le-feu immédiat et définitif sur tous les fronts, y compris au Liban, et garantit l’intégrité territoriale et la souveraineté du Liban ».

Parallèlement, l’occupation israélienne poursuit ses attaques contre le territoire libanais par des tirs d’artillerie et des frappes aériennes, et tente d’étendre son incursion terrestre dans le sud. Elle a publié une carte de sa « zone de déploiement » dans le sud, et malgré ses inexactitudes, elle révèle son intention d’occuper de nouveaux villages.

Source : Médias