Après son revers à Ali Al-Taher, ‘Israël’ attaque les civils au sud et à l’est du Liban

À peine deux jours se sont écoulés depuis la signature de l’accord de cessez-le-feu parrainé par les États-Unis et la République islamique d’Iran — censé englober tous les fronts, y compris le Liban —, que l’ennemi israélien a repris l’escalade de ses agressions aériennes et artilleuses contre les villages et localités du Sud-Liban.

Une situation qui rappelle les raids intensifs et les massacres perpétrés avant l’annonce de l’accord.

En effet, l’aviation de guerre et de drones ennemie a mené, juste après minuit et jusqu’aux premières heures de l’aube, une série de raids violents doublés de bombardements intensifs à l’artillerie. Cela a fait plusieurs martyrs et de nombreux blessés, en plus de la destruction de plusieurs habitations et propriétés.

Ces agressions surviennent alors que les forces d’occupation ont échoué, cette nuit, dans une tentative d’incursion vers les hauteurs d’Ali Al-Taher, sous une couverture de feu massive composée de bombardements à l’artillerie, d’obus au phosphore et de fusées éclairantes.

La Résistance a toutefois repoussé cette tentative avec des dizaines de missiles et roquettes, en frappant les rassemblements et les véhicules de l’occupation, notamment aux abords de Kfar Tebnite, infligeant des pertes directes dans leurs rangs.

Concernant les raids aériens, ils ont visé la ville de Nabatiyeh et son quartier d’Al-Maqased, ainsi que les localités de Kfar Tebnite, Nabatiyeh Al-Fawqa, Al-Qusaiba, Kfar Sir, Harouf, Al-Charqiya, Jibchit, Kfar Dajjal, Kfar Jouz, Adchit, Zebdine, Douair, Habouch, Toul, la zone située entre Zebdine et Choukine, allant jusqu’à Qaqaïat Al-Jisr.

De plus, les drones ont ciblé les localités de Toul, Jibchit, Arabsalim, Zebdine et Touline, ainsi qu’une moto dans la localité de Douweir.

Le Centre des opérations d’urgence de la santé publique, relevant du ministère de la Santé publique, a publié un communiqué annonçant que les raids intensifs de l’ennemi israéliens depuis minuit jusqu’à ce matin empêchent l’évacuation des martyrs et des blessés. Selon un bilan encore provisoire, on dénombre 18 martyrs, dont plus de 7 enfants et 33 blessés, répartis comme suit :

Les martyrs à Harouf

Harouf : 7 martyrs et 10 blessés

Douair : 3 martyrs

Les martyrs à Al-Charqiya

Al-Charqiya : 3 martyrs et 2 blessés

Al-Abbasiya : 1- martyr

Al-Qatrani : 2 martyrs et 2 blessés

Les martyrs à Jibchit

Jibchit : 2 martyrs

Qaqaïat Al-Jisr : 2 blessés

Nabatiyeh : 2 blessés

Kfar Sir : 4 blessés

Adchit : 2 blessés

Habouch : 9 blessés

Alors que le cessez-le-feu était censé offrir une opportunité de stopper l’effusion de sang causée par l’ennemi et de ramener le calme dans la région, les faits sur le terrain au Sud montrent tout le contraire. Les raids, les bombardements et les tentatives de progression terrestre survenus ces dernières heures traduisent l’obstination de l’ennemi à poursuivre ses agressions, tandis que l’inquiétude grandit de voir ces violations répétées se transformer en une menace sérieuse pour toute chance de stabiliser la situation.

Agression sioniste contre Ain Bourday et Al-Jamaliya à Baalbeck: 3 martyrs

L’ennemi sioniste a en outre étendu ses agressions contre la région de Baalbeck, à l’est du Liban. Il a mené un raid contre un bâtiment dans la région d’Ain Bourday, et le second a visé une ferme dans la région d’Al-Jamaliya.

Notre correspondant a fait état de 3 martyrs dans la région d’Al-Jamaliya, et d’une personne portée disparue.

Source : Médias