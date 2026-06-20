Qaani : Nous vous l’avions dit, le Hezbollah dispose d’une force de vigilance, et Gaza d’une force de déluge, soyez prudents.

Le commandant de la Brigade d’al- Qods du Corps des gardiens de la révolution islamique iranienne, le général de brigade Ismail Qaani, a mis en garde les soldats ennemis : « Gaza dispose d’une force de déluge, et si vous agissez selon les désirs de vos politiciens, vous tomberez dans le piège de son déluge. »

Il a ajouté : « Lorsque nous vous avons dit que le Hezbollah dispose d’une force de vigilance vous ne nous avez pas écoutés et vous vous êtes retrouvés dans une situation délicate. »

Qaani a conclu son message par : « Soyez prudents ! »

Des soldats de l’armée d’occupation tués

Dans un contexte connexe, l’armée d’occupation israélienne a reconnu aujourd’hui la mort du commandant du 52e bataillon, le lieutenant-colonel Dor Gadalia Ben Simhon, et de trois autres soldats, après qu’un char appartenant au bataillon a été pris pour cible lors d’une opération militaire au Sud-Liban.

Dans le même contexte, les médias d’occupation ont reconnu que l’armée israélienne n’était pas parvenue à s’emparer des hauteurs d’Ali al-Taher à Nabatieh, au sud du Liban.

Poursuite de la résistance face aux violations de l’occupation

L’occupation israélienne poursuit ses attaques contre le sud du Liban et la vallée de la Bekaa, malgré l’annonce par Washington et Téhéran d’un accord visant à mettre fin à la guerre, accord qui inclut le front libanais.

Par conséquent, la résistance continue de lutter contre ces violations pour défendre le Liban et son peuple.

Des factions de la résistance palestinienne mettent en garde contre la poursuite de l’agression contre Gaza

Du côté palestinien, des factions de la résistance ont publié un communiqué de presse mettant en garde contre la poursuite de l’agression israélienne contre la bande de Gaza et son impact négatif sur le processus de négociation.

La résistance a souligné que cette agression s’inscrit dans une « politique de meurtres, d’assassinats, de massacres, de ciblage des policiers palestiniens, de siège injuste et d’escalade de la famine et de la pression militaire, visant à maintenir la bande de Gaza dans un état d’épuisement perpétuel ».

En conséquence, ils ont appelé les médiateurs et les garants de l’accord de cessez-le-feu à contraindre l’occupant à remplir toutes ses obligations.

Source : Médias