Sanaa met en garde l’entité sioniste contre la poursuite de son agression au Liban: Le Front de la résistance ne restera pas les bras croisés

Le ministère des Affaires étrangères du gouvernement de Sanaa a réitéré son avertissement à l’entité occupante israélienne contre la poursuite de son agression au Liban, qui a entraîné la mort et des blessures de milliers de personnes et la destruction de nombreux sites civils depuis l’escalade des hostilités début mars.

Dans un communiqué diffusé par l’agence de presse Saba, basée à Sanaa, le ministère a qualifié l’agression sioniste de violation flagrante du droit international et de violation manifeste du Mémorandum d’entente, qui stipule la cessation immédiate et définitive des opérations militaires sur tous les fronts, y compris au Liban.

Le ministère a également indiqué que l’occupation cherche, par cette dangereuse escalade, à saper les efforts visant à mettre fin à l’agression et à entraver les tentatives de stabilisation dans la région, soulignant que « le front du jihad et de la résistance ne restera pas les bras croisés face à cette escalade ».

Le ministère des Affaires étrangères a également salué les opérations héroïques de la Résistance islamique au Liban, les considérant comme un droit légitime à la légitime défense garanti par le droit international, et a pris note des propos tenus par le chef du mouvement Ansarullah, Sayyed Abdel-Malik al-Houthi, concernant la disposition continue du Yémen à faire face à toute escalade américano-israélienne visant la région ou cherchant à isoler à nouveau Gaza, ou à toute autre action sur le front du jihad, visant les pays de la région et les peuples de la nation islamique.

Source : Médias