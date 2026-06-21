Calme précaire à Nabatiyeh : début des recherches des disparus et du déblayage des décombres

Le correspondant d’Al-Manar rapporte qu’un calme précaire règne dans la région de Nabatiyeh.

Les municipalités ont appelé les habitants à temporiser avant de regagner leurs villages et leurs maisons, le temps que les opérations de ratissage sur le terrain soient complétées et que les conditions de sécurité publique soient pleinement assurées.

En contrepartie, un nombre limité d’habitants est déjà retourné dans les villages, parallèlement au lancement par les équipes de la Défense civile des opérations de recherche des disparus.

En observant la même dynamique, les équipes de déblayage ont commencé à ouvrir les routes endommagées et à déblayer les traces des destructions.

Cette accalmie relative intervient au lendemain de développements militaires et diplomatiques majeurs, marqués notamment par les menaces de l’Iran de fermer le détroit d’Ormuz en réaction aux agressions israéliennes et aux massacres répétés contre le Sud-Liban.