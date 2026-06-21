Le Liban au cœur des négociations à Zurich : réunion d’urgence irano-américaine pour examiner les agressions israéliennes

Dans un développement politique marquant qui reflète l’importance du dossier libanais dans les équilibres régionaux actuels, le réseau américain CBS a rapporté que les délégations iranienne et américaine tiendront une réunion d’urgence exceptionnelle dans la ville suisse de Zurich, afin d’examiner les agressions israéliennes contre le Liban et les développements qui y sont liés.

Le réseau a cité une source diplomatique indiquant que la première réunion entre les deux parties sera consacrée à l’examen de la scène libanaise, incluant les agressions israéliennes continues et leur rôle dans la complexification de la situation régionale, en plus des questions liées à la confrontation en cours entre l’entité d’occupation et l’axe de la Résistance.

CBS a souligné que l’absence de représentants du Liban, de la Résistance ou de l’entité d’occupation autour de la table des négociations n’enlève rien à l’importance de l’inscription du dossier libanais en tête de l’ordre du jour. Elle a estimé que le consentement de Washington à discuter des développements au Liban lors de ces pourparlers constitue l’indice d’un tournant dans l’approche américaine de la crise.

Ce développement intervient après l’arrivée à Zurich de la délégation iranienne, présidée par le président de l’Assemblée consultative islamique, Mohammad Bagher Ghalibaf, et comprenant le ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, tandis que le vice-président américain, JD Vance, est arrivé en Suisse pour participer aux discussions, aux côtés de plusieurs responsables américains concernés par le dossier.

Selon les données en circulation, la réunion devait initialement se tenir vendredi, mais la poursuite des agressions israéliennes contre le Liban et l’escalade sur le terrain ont empêché sa tenue à la date prévue, ce qui a nécessité son report et la tenue d’une session d’urgence dédiée à l’examen du dossier libanais.

Cela survient à la lumière de positions iraniennes fermes affirmant que la poursuite de l’agression israélienne contre le Liban aura des répercussions sur l’ensemble des processus politiques et sécuritaires dans la région. Téhéran a également souligné qu’elle n’abandonnerait ses alliés au Liban sous aucun prétexte, considérant que l’arrêt des agressions israéliennes constitue une condition essentielle à tout progrès politique ou entente régionale.

En parallèle, des médias israéliens ont fait état d’une décision prise par l’échelon politique de l’entité d’occupation visant à suspendre les opérations militaires au Sud-Liban, tout en maintenant les troupes sur les positions qu’elles occupent toujours. Une démarche que les observateurs lient aux pressions politiques et diplomatiques croissantes découlant de l’inscription du dossier libanais sur la table des négociations internationales.

Ces développements confirment que le Liban est désormais puissamment présent au cœur des discussions en cours à Zurich, et que toute entente future entre Téhéran et Washington ne sera pas isolée des développements politiques et de terrain liés à la scène libanaise.

Source : Médias