Moscou et Téhéran : Appel à un retrait israélien rapide du Liban

Le ministère russe des Affaires étrangères a annoncé lundi que la Russie et l’Iran, lors de consultations entre leurs ministères respectifs à Moscou, ont réaffirmé la nécessité d’un retrait israélien rapide du Liban.

Selon l’agence RIA Novosti, le ministère russe des Affaires étrangères a indiqué que les deux parties ont souligné l’importance du strict respect des accords de Washington-Téhéran par tous.

De son côté, le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, Mohammed ben Abdelrahman, a indiqué lundi que les efforts de médiation se heurtaient à des difficultés liées au Liban et au détroit d’Ormuz, précisant que des mécanismes avaient été mis en place pour y remédier.

Il a souligné que toute escalade dans la région, au Liban ou ailleurs, nuirait aux négociations irano-américaines, expliquant que ces dernières seraient confrontées à de nombreux points de désaccord et que certaines parties cherchaient à saboter le processus de négociation.

Dans ce contexte, CNN, citant une source israélienne, a révélé qu’« Israël envisage d’annoncer des retraits symboliques des territoires occupés du Sud-Liban dans le cadre des prochaines négociations ».

Cette annonce intervient alors que se déroulent des négociations irano-américaines indirectes, dans lesquelles l’Iran place la fin de la guerre dans la région, notamment au Liban, en tête de son mémorandum d’entente avec Washington, tandis « qu’Israël » tente de dissocier les deux fronts.

Source : Médias