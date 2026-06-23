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    Dmitriev : La démission de Starmer, un signal pour les bellicistes

      Kirill Dmitriev, représentant spécial du président russe pour les investissements et la coopération économique avec l’étranger, a qualifié la démission du Premier ministre britannique Keir Starmer de signal adressé aux autres bellicistes en Europe.

      Il a écrit sur son compte Telegram : « La démission de Starmer est un signal important pour les autres bellicistes en Europe. »

      Il a indiqué qu’il exhortait Starmer à prendre cette décision depuis plus d’un an, citant ses propos provocateurs sur la guerre, ses échecs en matière de politique d’immigration et de lutte contre la hausse de la criminalité, ainsi que ses erreurs dans les secteurs de l’énergie et de l’économie.

      Plus tôt lundi, Keir Starmer a annoncé, lors d’un discours prononcé à Downing Street à Londres, sa démission de la direction du Parti travailliste, parti au pouvoir au Royaume-Uni.

      Source : Médias

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