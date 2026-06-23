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Netanyahu : J’apprécie profondément le soutien que nous avons reçu au fil des ans de nos amis américains, mais nous devons nous affranchir de cette dépendance et construire notre propre industrie d’armement indépendante.
23-06-2026 13:20 PM
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