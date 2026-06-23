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    Sud-Liban: Un avion ennemi a largué une bombe sonore aux abords de la localité d’Aïta al-Jabal. (Correspondant d’Al-Manar)

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      Sud-Liban: Un avion ennemi a largué une bombe sonore aux abords de la localité d’Aïta al-Jabal. (Correspondant d’Al-Manar)

      Sud-Liban: Un avion ennemi a largué une bombe sonore aux abords de la localité d’Aïta al-Jabal. (Correspondant d’Al-Manar)