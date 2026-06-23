Liban: Deux martyrs dans des tirs au sud, des drones dans la banlieue sud… . Les restrictions américaines violées

La chaîne israélienne Channel 13 a révélé que le président américain Donald Trump a restreint le champ d’action des Israéliens, et que les restrictions américaines imposées à l’armée et au gouvernement israéliens s’intensifient dans divers secteurs. Alors que les faits sur le terrain contestent ces allégations.

Selon la chaîne 13, les autorités politiques de Tel-Aviv ont donné des instructions à l’armée israélienne concernant les opérations autorisées et interdites au Liban. Ces instructions autorisent une liberté d’action à l’intérieur de la Ligne jaune pour contrer les menaces immédiates, mais interdisent toute opération à Beyrouth et à Tyr.

Un haut responsable israélien a déclaré à la chaîne israélienne : « Le message que nous avons reçu ces dernières semaines des Américains est clair : vous aviez une autorisation pour opérer sans restrictions et maintenant c’est terminé. »

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a toutefois prévenu lundi que les soldats déployés dans le sud du Liban « disposent d’une liberté d’action totale pour neutraliser toute menace directe ou potentielle à leur encontre ou à l’encontre des habitants du nord » d’Israël.

« L’armée israélienne ne fait l’objet d’aucune restriction sur cette question », a ajouté M. Netanyahu, selon un communiqué de son bureau.

Cette zone occupée du sud du Liban baptisée par l’ennemi israélienne la ligne jaune représente une bande frontalière sur une profondeur de 10 km qui relie l’est à l’ouest de la frontière.

Ce mardi les médias israéliens ont rapporté que Netanyahu a exprimé la volonté de s’affranchir de l’influence américaine : « J’apprécie profondément le soutien que nous avons reçu au fil des ans de nos amis américains, mais nous devons nous affranchir de cette dépendance et construire notre propre industrie d’armement indépendante », a-t-il déclaré.

Sur le terrain, les restrictions américaines n’ont pas empêché l’armée israélienne d’ouvrir le feu pour la première fois depuis samedi contre des habitants du sud du Liban.

Ce mardi, l’Agence nationale d’information ANI a rapporté que des soldats israéliens ont tué deux hommes apres avoir ouvert le feu avec leurs mitrailleuses dans leur direction alors qu’ils se tenaient près d’une pelleteuse dégageant une route », près de la ville de Nabatiyeh, a précisé l’Agence nationale d’information (Ani), mettant ainsi à jour son premier bilan d’un mort et deux blessés.

« A 11 h 30, l’armée ennemie israélienne a ouvert le feu avec des armes automatiques (…) en direction d’un groupe de civils à Nabatiyeh al-Fawqa, qui s’employaient à dégager les routes et retirer des corps des martyrs sous les décombres », a affirmé pour sa part le correspondant d’al-Manar.

L’armée israélienne a argué avoir « identifié une cellule de terroristes armés opérant à proximité immédiate de ses forces dans la zone de sécurité, dans le secteur de la crête d’Ali al-Taher ».

Dans la localité de Hadatha, plus près de la frontière, plusieurs habitants ont en outre essuyé des tirs israéliens alors qu’ils se dirigeaient vers le cimetière du village, a rapporté l’Ani, sans faire état de blessés.

Par ailleurs, deux drones ennemis ont largué deux bombes sonores sur Baraachite et Aita al-Jabal.

Depuis lundi, des drones israéliens de reconnaissance survolent en continu la capitale libanaise, sa banlieue-sud et d’autres régions périphériques.

Cette « violation flagrante » du cessez-le-feu dénoncée par le Hezbollah, intervient alors que les Etats-Unis et l’Iran ont achevé le round de négociations débuté ce week-end en Suisse pour tenter de mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, Téhéran liant la réussite de son protocole d’entente avec Washington à la cessation des hostilités au Liban.

Au terme de ces négociations, Washington et Téhéran se sont en outre entendus sur la mise en place d’une cellule préventive visant à mettre fin à la guerre entre Israël et le Hezbollah.

De nouvelles discussions directes doivent se tenir mardi à Washington entre des responsables libanais et israeliens pour la cinquième session depuis le début de la guerre le 2 mars.

Source : Médias