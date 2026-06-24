Cheikh Qassem : Nous sommes entrés dans la phase de démantèlement du projet israélien. L’entité n’a d’autre choix que de se retirer totalement.

Le secrétaire général du Hezbollah, le cheikh Naïm Qassem, a affirmé que le Liban, sa résistance, son armée et son peuple étaient entrés dans une nouvelle phase intitulée « Briser le projet israélien », considérant que le projet qui, ces dernières années, visait à anéantir le Hezbollah militairement, politiquement, culturellement, socialement et humainement, avait échoué.

Cheikh Qassem a déclaré : « Nous sommes entrés dans une nouvelle phase de l’histoire du Liban, de sa résistance, de son armée, de son peuple et de son avenir, une phase marquée par l’échec du projet israélien. Après toutes les tentatives de l’entité israélienne, ces deux ou trois dernières années, nous pouvons affirmer que nous avons atteint un stade où ce projet a échoué. Cela ne signifie pas qu’ils ne tenteront plus rien ni qu’il n’y aura pas d’autres phases, mais il existait un vaste projet visant à anéantir le Hezbollah militairement, politiquement, culturellement, socialement et humainement, et à éliminer son existence ainsi que celle de tous ceux qui, à ses côtés, œuvraient à la création d’un Grand Israël. Ce projet a échoué. »

Il a ajouté : « Maintenant, ils ont besoin de beaucoup de temps pour tenter de revenir, qu’ils y parviennent ou non, qu’ils tentent leur chance, mais je dis que nous sommes dans la phase de démantèlement du projet israélien. »

Il a souligné que le rôle du terrain avait été le principal facteur dans l’obtention de ce résultat, déclarant : « S’il n’y avait pas eu de résistance sur le terrain, et s’il n’y avait pas eu cette jeunesse légendaire, courageuse et martyre qui a rempli le monde de son noble exemple, prête à sacrifier sa vie, son argent, son sang, ses maisons, ses familles et tout, juste pour rester debout et empêcher l’occupation d’atteindre ses objectifs, si ces personnes n’avaient pas été présentes sur le terrain, nous n’aurions pas obtenu ce résultat. »

Il a poursuivi : « Sans Sayyed Hassan, les chefs martyrs, les blessés, les prisonniers et les grandes familles qui se sont ralliées à la résistance, sans cette préparation exceptionnelle, nous n’aurions pas réussi. Le terrain est donc le fondement. »

Il a souligné que certains réagissaient aux propos de la résistance sur le champ de bataille en affirmant qu’elle n’était pas plus forte que l’entité israélienne, ajoutant : « Qui a dit que nous étions plus forts que l’entité israélienne ? Nous disons simplement que nous sommes sur le champ de bataille, et que l’entité israélienne, sur le champ de bataille, ne pourra pas nous résister et ne pourra pas atteindre ses objectifs, même si cela prend du temps. Si le champ de bataille avait cédé, l’entité israélienne aurait fait un pas de plus vers l’élimination du Hezbollah et la réalisation du projet du Grand Israël, mais la fermeté du champ de bataille a fait échouer ce projet. »

Il a souligné que des pressions politiques avaient été exercées sur la résistance pendant la guerre, déclarant : « On nous mettait beaucoup de pression, des politiciens, des pays, et d’autres qui nous contactaient, en disant : “Frère, qu’est-ce que vous faites ? L’entité israélienne est forte et vous n’êtes pas plus fort qu’elle.” Oui, nous savons que l’entité israélienne est forte, mais qui a dit que nous devrions accepter de capituler face à l’entité israélienne simplement parce qu’elle est forte ? C’est notre droit, et nous n’y renoncerons pas. »

Il a ajouté en s’adressant à ces voix : « Qu’ils règlent leurs propres affaires, réglez-les vôtres si vous avez peur, si vous êtes impuissants ou si vous êtes complices. Cela ne regarde que vous. Ils disent qu’il y a des victimes et des pertes considérables, et nous leur répondons : soyez assurés que notre décision est prise et que nous sommes prêts à en assumer les conséquences. »

Il a souligné que « la partie la plus forte, si elle prend quelque chose au moment où nous faisons des concessions, elle en prendra encore davantage après ces concessions. Et si vous donnez à quelqu’un et que vous ne vous y opposez pas, qui le fera plus tard ? »

Cheikh Qassem considère la résistance comme la seule garantie de la libération du pays et de la préservation de l’indépendance et de la souveraineté, déclarant : « Nous sommes convaincus que la seule garantie de la libération du pays, de l’indépendance et de la souveraineté est la résistance contre l’occupation. Et par résistance, j’entends non seulement notre résistance, mais celle de chaque individu qui résiste. Ce qu’il est exigé de chacun, c’est la résistance, et nous devons tous coopérer à la résistance : l’armée, le peuple, la résistance et tout le peuple. »

Il a ajouté : « La seule garantie, c’est la résistance. On nous a dit que les États-Unis sont une garantie, et ils ont effectivement garanti l’accord du 27 novembre, mais ils se sont rétractés et ont déclaré ne pas le garantir. Or, il s’est avéré qu’il existait un accord entre eux et l’entité israélienne pour poursuivre les attaques. Les États-Unis ne sont pas des garants crédibles. »

Et de poursuivre : « Qui peut l’être ? Le Conseil de sécurité ? Les pays arabes et islamiques ? Les grandes puissances ? Personne ne peut le garantir, à moins de dire que certains garantissent en réalité notre élimination, et ne garantissent pas le respect de nos droits et des droits du Liban. »

Il a souligné que la force de la résistance repose sur la « triade du pouvoir », déclarant : « Il n’y a de garant que notre force, notre force de résistance construite sur la triade du pouvoir : la foi, la volonté et la capacité. »

Selon lui, la résistance avait pu persévérer car elle considérait la confrontation comme sa seule option : « Si nous voulons obtenir quelque chose, nous pouvons y parvenir par la résistance. Telle était notre conviction, et c’est sur cette base que nous avons agi, que nous sommes restés fermes et que nous avons persévéré, car nous considérons que c’est la seule option, tandis que l’autre option est la reddition, c’est-à-dire la perte de tout. Il n’y a pas de troisième voie. »

Il a déclaré : « Grâces soient rendues à Dieu, car nos principes et notre foi nous ont donné plus de force et ont compensé nos capacités limitées. Si je comparais la force de la résistance à celle de l’entité israélienne et que j’affirmais vouloir vaincre Israël par la seule force de la résistance, mes propos seraient erronés, car il est impossible, par la seule force militaire de la résistance, de vaincre la force militaire de l’entité israélienne. Mais si nous ajoutons à la force de la résistance la force de la foi et la force de la volonté, c’est-à-dire si nous y conjuguons deux forces en plus de nos capacités, alors la situation change. Et surtout, nous avons confiance en Dieu Tout-Puissant et nous croyons qu’il nous soutient. Ainsi, nous avons trois sources de force : la foi, la volonté et les capacités, et vous en avez vu des exemples concrets lors des opérations de martyre. »

La résistance est le moyen de libérer le pays et de rétablir les droits, et il n’y a pas de contradiction entre les convictions intellectuelles et l’appartenance nationale.

Le secrétaire général du Hezbollah a affirmé que la résistance, sous toutes ses formes, est le seul moyen de libérer la terre et les lieux saints et de rétablir les droits, citant les propos de l’ancien secrétaire général du Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah : « La résistance, sous toutes ses formes, est le seul moyen de libérer la terre et les lieux saints et de rétablir les droits ; toute autre voie est une perte de temps et une occasion manquée. La durée du combat ne doit pas être source de désespoir ni justifier l’impuissance. Cette responsabilité doit être portée par les générations futures, l’étendard doit être transmis de génération en génération et la résistance doit se poursuivre. »

Cheikh Qassem a ajouté : « Ainsi, lorsque nous disons que nous suivons la voie de l’Imam Hussein, que la paix soit sur lui, cela signifie que nous travaillons avec trois piliers : le leadership, l’objectif et la voie, et ce sont là nos étapes. »

Il poursuivit : « On me pose souvent la question suivante : vous étendez votre influence au-delà des frontières nationales et parlez d’un projet global ; comment pouvons-nous être citoyens et coopérer au sein d’un même pays tout en défendant de telles idées ? Mon frère, il s’agit d’idées structurelles liées à des convictions. Vous qui avez d’autres idées, d’où les tenez-vous ? D’un penseur global, du capitalisme, du communisme, de France, de Grande-Bretagne, je ne sais où, de Confucius, mon frère ? Vous puisez vos idées de partout, et personne ne vous demande d’où elles viennent. Tout cela constitue un élément fondamental des principes qui guident notre action. »

Il a expliqué : « Comment peut-on gérer ses différences intellectuelles et culturelles au sein d’un même pays ? Lorsque nous vivons dans un même pays, soit nous partageons tous une même opinion et appliquons ces idées, soit nous sommes différents et essayons de trouver un terrain d’entente pour coopérer et vivre ensemble sur une même terre, d’un commun accord. C’est ce qui se passe au Liban et dans de nombreux pays. »

Il a souligné que « le Hezbollah a déclaré à plusieurs reprises qu’il adhère à l’Accord de Taëf, à la Constitution et à sa manière de gérer les affaires publiques, mais il demeure un groupe qui croit en ces idées et convictions et souhaite les mettre en œuvre, et il traite avec les autres d’une manière qui soit proportionnée au terrain d’entente existant entre les différentes convictions. »

Il a déclaré : « Il n’y a absolument aucune contradiction. Nous avons l’une des expériences les plus importantes à ce sujet : celle du Hezbollah au Liban. Il a agi en accord avec ses convictions, tout en s’intégrant aux structures et à la situation politique libanaises, et en respectant les règles et les lois. Il n’y a aucune contradiction sur ce point. »

Il a ajouté : « Vous me parlez de patriotisme ? Le patriotisme se vit sur le terrain. Celui qui combat est plus patriote que tout autre, et celui qui verse son sang pour la patrie l’est plus que tout autre. Quant à celui qui donne des leçons de patriotisme et qui, face à l’adversité, fait ses valises et part, est-ce là du patriotisme ? Le patriotisme doit se traduire par des actes. »

Il a poursuivi : « Notre expérience est sans équivoque. Certains qui parlent de patriotisme au Liban, qu’ils se penchent sur leur histoire : ils n’ont porté personne et ont commis des massacres pour préserver leur isolement. Ils appellent ensuite à la division et au fédéralisme, et s’inquiètent. Pourquoi, mon frère ? Parce que vous n’êtes ni dominants ni dominateurs. Pourquoi vouloir dominer et contrôler ? Coopérez avec les autres, car il existe des règles, des règlements et des lois. »

Le cheikh Qassem a insisté : « Lorsque nous avons combattu l’ennemi israélien pour libérer notre terre, notre pays, nous-mêmes, nos vies, et pour défendre notre existence, il n’a ménagé aucun complot pour semer la discorde dans le pays et inciter à la révolte. Il est allié à Israël contre nous. Pourquoi, mon frère ? Ne pouvez-vous pas vivre ainsi ? Israël ne respecte personne et ne laissera personne en vie. Au moins, nous pouvons vous comprendre et dialoguer avec vous pour parvenir à un résultat, et nous en avons fait l’expérience. »

Le secrétaire général du Hezbollah a souligné que cette période de patience de 15 mois faisait partie de l’affrontement sur le terrain et non d’un repli, notant que la décision de passer aux combats avait été prise au moment que la résistance jugeait le plus approprié pour mener la bataille.

Le cheikh Qassem a déclaré : « Nous avons fait preuve de patience pendant quinze mois, et la patience était une composante essentielle du combat. Il ne faut pas croire que cette patience était un recul, mais bien une étape du combat, une préparation, un état d’esprit, car nous avions fait notre choix. Et lorsque nous avons vu que le moment opportun était arrivé, le 2 mars, nous avons mené ce combat et saisi cette opportunité. »

Il a ajouté : « Je ne discuterai pas des raisons et des prémisses de cette décision, mais je tiens à vous dire une chose : nous sommes passés de la patience sur le terrain aux combats sur le terrain le 2 mars, avec une décision claire et décisive, car nous estimions que ce moment et ces circonstances étaient appropriés, et grâce à Dieu, il est devenu évident que nous étions entrés dans un mouvement de dépendance envers l’Iran, ce qui nous a permis de renforcer les trois forces dont nous disposons. »

Il a poursuivi : « Ils ont commencé à nous demander : Pourquoi êtes-vous intervenus maintenant ? Et pourquoi vous et l’Iran êtes-vous intervenus ? Savez-vous qu’avant la bataille contre l’Iran et la guerre contre ce pays, environ deux ou trois semaines auparavant, aucun envoyé arabe ou international, et même certains piliers de l’autorité, ne nous ont demandé : Si les États-Unis combattent l’Iran, et si l’entité israélienne combat l’Iran, interviendrez-vous ? »

Il a souligné que la résistance n’avait pas répondu à ces questions, ajoutant : « Nous n’avons obtenu aucune réponse. Nous leur avons demandé pourquoi ils posaient cette question. Ils ont répondu que l’entité israélienne affirmait que si l’on n’intervenait pas, elle ne frapperait pas et qu’elle poursuivrait donc son combat contre l’Iran tant que l’on resterait neutre. »

Il a ajouté : « Nous leur avons demandé : Que se passera-t-il après cette période ? Ils ont répondu : Nous ne savons pas. Vous ne savez pas ? Que voulez-vous faire ? Vous dites vouloir aller affronter l’Iran pour réduire ses capacités et sa force, ainsi que le nombre de ceux qui peuvent le combattre, en partant du principe que vous anéantirez l’Iran, puis que vous viendrez nous achever et nous tuer un par un. »

Cheikh Qassem a souligné que la résistance n’avait pas donné de réponse préalable quant à sa position, déclarant : « Nous n’avons pas donné de réponse, et nous ne devions pas en donner. Lorsque nous sommes entrés en guerre et que l’Iran était sur le terrain, nous avons tiré profit de leur présence et ils ont tiré profit de la nôtre, et tels ont été les résultats. »

Il a fait valoir que les États-Unis, l’entité israélienne et leurs alliés ne s’attendaient pas à ce que l’Iran ou le Hezbollah tiennent bon, ajoutant : « Ils ont été stupéfaits de voir comment le Hezbollah est entré en scène le 2 mars avec une force aussi exceptionnelle et une détermination aussi sincère, car ils ne nous connaissent pas et ils ne savent pas que nous avons fait nos choix. »

Il a déclaré : « Dieu merci, nous avons pu atteindre un stade où le moment choisi, le choix effectué, la bataille et toutes les mesures que nous avons prises ont été des facteurs très importants qui ont permis d’obtenir le cessez-le-feu comme première étape, et celui-ci doit être suivi d’un retrait complet du territoire libanais. »

Cheikh Qassem a exprimé sa gratitude à l’Iran en ces termes : « Nous remercions l’Iran et nous vous disons que vous êtes le peuple le plus honorable au monde. Tous les pays voisins noueront avec vous les meilleures relations, car il est devenu évident que ceux qui leur ont promis protection et la réalisation de l’objectif d’une confrontation inutile avec l’Iran n’ont pas été sincères. »

Il a ajouté : « Ce sont des frères en religion, des frères dans la région et des frères dans la vie qui existe dans notre région, mais parce qu’ils veulent déchirer le monde et tout utiliser au profit de l’entité israélienne et des États-Unis, ils ont maintenant découvert que l’Iran est fiable, qu’il peut se défendre et qu’il est loyal et honnête. »

Il a souligné que l’Iran « n’a pas accepté de conclure un accord visant à mettre fin à la guerre contre lui sans mettre fin à la guerre au Liban », demandant : « Existe-t-il un pays ou un groupe au monde qui fasse cela ? »

Il a poursuivi : « Nous lisions des analyses affirmant que l’Iran concluait des accords, trahissait le Hezbollah et cessait de le financer au motif que ses propres intérêts primaient sur ceux du Hezbollah, mais ces gens ne connaissent ni l’Iran, ni le guide Khamenei, ni le peuple iranien, ni le Corps des gardiens de la révolution islamique. »

Il a déclaré : « Il s’agit d’un groupe noble et honorable, élevé dans la lignée de l’Imam Hussein, que la paix soit sur lui, qui a soutenu la Palestine et les opprimés et a porté tous les fardeaux pendant 47 ans parce qu’il souhaite établir la vérité sur la voie de l’Imam Hussein, que la paix soit sur lui. »

L’entité israélienne n’a d’autre choix que de se retirer complètement du territoire libanais et de mettre en œuvre les termes du cessez-le-feu.

Le secrétaire général du Hezbollah a affirmé que l’agression israélienne n’avait pas atteint ses objectifs et que son projet avait échoué, soulignant que la résistance était toujours présente, prête et active, et que ce qui était nécessaire aujourd’hui était de rétablir tous les droits des Libanais et de mettre fin aux attaques.

Cheikh Qassem a déclaré : « Quel est l’objectif que nous nous sommes fixé ? D’une part, il y a l’agression israélienne qui a échoué et dont le projet a été déjoué. D’autre part, il y a la résistance, le peuple et la patrie qui ont consenti d’immenses sacrifices et persévéré ; cette résistance est toujours là, prête à se battre et continuera le combat. »

Il a ajouté : « Ce que nous voulons, ce sont nos droits, notre terre et notre souveraineté. Nous voulons libérer le Liban et mettre fin à l’agression. Quant à ses affirmations selon lesquelles il craint pour sa sécurité et a le droit de la protéger, s’il craint réellement pour sa sécurité, alors il a détruit la nôtre. Devons-nous nous en prendre à celui qui a tout détruit ou à celui qui prétend avoir peur ? »

Il a poursuivi : « Il est aussi un occupant en Palestine, ce qui signifie qu’il n’a aucune légitimité dans la région. La légitimité, c’est nous, et les Palestiniens sont la légitimité. »

Il a souligné que la phase actuelle exige la pleine application du cessez-le-feu, déclarant : « Nous avons désormais un cessez-le-feu, et le retrait doit s’effectuer selon un calendrier précis. L’entité israélienne n’a d’autre choix que de se retirer complètement de tout le territoire libanais, sans en conserver un pouce sous quelque prétexte que ce soit. »

Il a souligné la nécessité de mettre en œuvre les « cinq points », à savoir : « la cessation complète de l’agression par voie aérienne, terrestre et maritime, le retrait israélien, le déploiement de l’armée libanaise, la libération des prisonniers, le retour des habitants jusqu’à la dernière frontière et la reconstruction ».

Il a ajouté : « Nous sommes en droit d’appliquer ces points. L’entité israélienne se retire et l’armée libanaise se déploie exclusivement au sud du fleuve Litani. Nous coopérons pleinement avec l’armée libanaise dans le cadre de la sécurité mutuelle, comme nous l’avons fait depuis le 27 novembre et pendant les 15 mois suivants. »

Cheikh Qassem a souligné que les décisions prises en interne relèvent de la souveraineté libanaise, déclarant : « L’entité israélienne n’a aucun droit de regard sur ce que nous convenons au niveau interne libanais, et il faut l’empêcher de s’ingérer dans nos affaires, de poser des questions ou d’en avoir connaissance. Elle n’a aucun droit de savoir ce que nous ferons à l’avenir, et elle n’a aucun droit de s’immiscer. »

Il a déclaré : « Désormais, l’autorité politique au Liban dispose d’une garantie éprouvée : la résistance, la plus honorable des résistances, qui a brisé la puissance des États-Unis et d’Israël et empêché ce dernier d’atteindre ses objectifs. Nous vous le disons : tirez profit de cette résistance pour être forts face aux défis. Nous sommes là, et toute chose a son prix, comme les lentilles ont leur terre. »

Source : Al-Manar