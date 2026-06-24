Le récit de Yazid, de l’élection d’Aoun aux cagettes de cerises et de pêches : l’Arabie saoudite s’obstine à détruire le Liban (Ibrahim Al-Amine)

Par Ibrahim Al-Amine

L’état de servilité ancré chez une part non négligeable de la classe politique libanaise l’empêche de faire la distinction entre un tuteur et un autre.

Avant 2005, nombre de ceux qui occupent encore le cœur de la vie politique se rendaient quotidiennement en pèlerinage à Anjar ou à Damas pour quémander la bénédiction syrienne. Si certains ont depuis quitté le navire, la majorité d’entre eux n’a jamais conçu la politique autrement qu’à travers le prisme de la relation avec le tuteur étranger.

Aujourd’hui, le pèlerinage ne se fait plus à Anjar ou à Damas, ni même à Awkar (siège de l’ambassade américaine) ou à Yarzé (résidence de l’ambassadeur saoudien).

Désormais, ces politiciens guettent l’arrivée du « saint bienheureux » Yazid ben Farhan, « l’ange » envoyé par Dieu tel un cadeau inattendu pour sauver le Liban de lui-même.

Après le kidnapping de Saad Hariri, sa détention puis son exil du Liban, et le lancement du plan « d’éradication du haririsme » des institutions de l’État et de la vie politique, un président arabe est intervenu auprès du prince héritier saoudien, Mohammad ben Salmane, pour régler le problème. Ce dernier a toutefois rejeté plusieurs médiations.

Lorsqu’il s’est résigné à en parler, il a déclaré : « Nous avons dépensé des dizaines de milliards de dollars au Liban et apporté un soutien direct à la majeure partie de la classe politique libanaise, la part du lion étant revenue au père Hariri puis au fils. Pourtant, lorsque nous avons eu besoin d’un geste concret de leur part au moment de la confrontation avec le Hezbollah, ils ont refusé de s’exécuter. Dès lors, le Liban n’est plus pour nous ce qu’il était, et nous veillerons à protéger nos intérêts avec les outils dont nous disposons et en coopération avec les Américains. »

Depuis lors, l’Arabie saoudite a adopté une approche différente vis-à-vis du Liban. Elle a concrètement proclamé son droit de veto sur tous les dossiers, affirmant sa capacité à assiéger les Libanais travaillant dans le Golfe et soulignant que ses relations avec Washington lui conféraient une influence majeure au Liban.

Parallèlement, elle a mis en place une nouvelle stratégie de financement politique, basée sur la fixation du « prix » des politiciens et un paiement au compte-gouttes.

Les budgets de financement politique ont ainsi drastiquement chuté, ce qui s’est directement répercuté sur les performances d’un grand nombre de politiciens, de professionnels des médias et d’influenceurs habitués à cette manne, bien que beaucoup continuent d’accepter ce qui s’apparente à des miettes.

Riyad a également modifié sa gestion des hommes d’affaires libanais : les privilèges qui les distinguaient des autres Arabes et étrangers ont fondu, et il appartient désormais aux Libanais de prouver qu’ils représentent une valeur ajoutée et un intérêt réel pour l’Arabie saoudite, et non un simple fardeau.

Le problème de Ben Salmane ne résidait pas tant dans la puissance de ses adversaires que dans la faiblesse de ses alliés et leur incapacité à mener à bien la mission qu’il ambitionnait. Mais l’homme s’est réveillé un jour face à une « aubaine inattendue ».

En l’espace d’une seule semaine, l’impensable s’est produit, comme s’il avait décroché simultanément le gros lot et la loterie : le Hezbollah a reçu un coup dur lors de la guerre de 2024, et le régime d’Al-Assad s’est effondré à Damas.

C’était plus que ce que Ben Salmane pouvait digérer. Il a immédiatement modifié son mode d’action au Liban, parallèlement au lancement d’un programme distinct en Syrie.

Cela s’est traduit par la consolidation d’une règle qu’il tentait d’imposer dès avant la fin de la guerre en novembre 2024.

Il avait alors signifié à tous les acteurs concernés au Liban (et quiconque le nie ment, quelle que soit sa position) qu’il exigeait Joseph Aoun à la présidence de la République et Nawaf Salam à la présidence du gouvernement.

Malgré les manœuvres et les compromis, Walid Joumblatt est apparu comme l’un des politiciens les plus perspicaces pour saisir cette nouvelle donne : il s’y est immédiatement rallié, en dépit de son évaluation personnelle de la performance saoudienne au Liban.

En pratique, Ben Salmane a instauré une gestion distincte du dossier libanais. Il a rappelé l’officier du renseignement saoudien, Yazid ben Farhan, au Cabinet royal, lui confiant le dossier au sein d’un mécanisme de coordination entre le Cabinet, le ministère des Affaires étrangères et les services de renseignement.

Sa première mission a été de participer à « l’évaluation des compétences » de Joseph Aoun, lors d’une réunion orchestrée par le ministre saoudien de la Défense, Khaled ben Salmane, dans la ville d’Al-Ula.

C’est là qu’Aoun a fait la connaissance de Yazid, repartant avec l’impression que l’homme détenait des dossiers d’une précision chirurgicale sur lui et sur sa gestion du commandement de l’armée.

Ceux qui connaissent Ben Farhan disent de lui exactement ce qu’ils disaient autrefois des (tuteurs syriens) Ghazi Kanaan et de Roustom Ghazalé. Certains de ceux qui l’ont côtoyé il y a plus d’une décennie, lorsqu’il était en poste en Égypte, dressent un portrait radicalement différent de ce qu’il est devenu depuis qu’il a pris en charge le dossier libanais.

Quant aux politiciens qui consultent leur téléphone chaque matin pour voir s’il a daigné leur gratifier d’un message, leurs propos en privé ne diffèrent guère de leurs déclarations publiques.

L’homme s’est soudain transformé en l’un des « plus brillants émissaires arabes », décrit comme « humble, accessible », « au fait des moindres détails du Liban et désireux de son bien ».

Ces mêmes personnes s’accordent toutefois à dire qu’il se montre « ferme et autoritaire lorsqu’il tranche une question ».

Pour ce qui le concerne, il est difficile de dresser un tableau complet de son opinion sur la classe politique libanaise. Ce qui est certain, c’est qu’après un an et demi de gestion du dossier libanais, il a pris en grippe un grand nombre de politiciens et a appris à séparer le bon grain de l’ivraie.

Alors qu’il devenait évident que la politique saoudienne au Liban ne portait aucun fruit bénéfique pour le pays, Ben Farhan a constaté en un an que son plan n’avait pas atteint ses objectifs majeurs.

La maison Hariri n’a pas été fermée, et il n’a pas réussi à façonner un leadership sunnite alternatif capable de combler le vide. À l’inverse, il est apparu qu’Aoun était incapable d’hériter du Courant patriotique libre (CPL).

Au fil du temps, il a commencé à exprimer des regrets quant au choix de Salam.

Bien qu’il ne cache pas ses nombreuses réserves à l’égard de l’entourage du président de la République, Aoun reste, à ses yeux, l’homme de premier plan sur lequel il peut compter !

Il est vrai que Ben Farhan, en sa qualité de responsable saoudien du dossier libanais, a ajusté sa méthode. Il s’est débarrassé de l’ambassadeur « exhibitionniste » Walid al-Boukhari après l’avoir réduit à l’inaction pendant plus d’un an, avant de dépêcher le nouvel ambassadeur Fahd al-Dossari en le présentant ainsi : « C’est moi ».

Il s’est toutefois vu contraint de reconstruire son réseau de relations. Il a ainsi entrepris de tisser des liens d’une autre nature avec le président Nabih Berri, au point de parler de lui d’une manière qui suggère à ses interlocuteurs que Berri est devenu le premier homme de l’Arabie au Liban.

Il a également découvert que Gebran Bassil était un « politicien intelligent, clair et hautement respectable », et a commencé à œuvrer au renforcement de sa relation avec lui.

À l’annonce de ces changements, certains naïfs se sont empressés d’affirmer que l’Arabie saoudite avait révisé sa stratégie, mais la réalité était tout autre.

L’Arabie saoudite et les États-Unis avaient imposé à Aoun et à Salam un ensemble de conditions et d’échéances à réaliser dans les cent jours suivant la formation du gouvernement.

Ce délai a été prolongé de cent jours supplémentaires après l’enlisement des premières étapes, notamment l’échec du projet visant à écarter le Hezbollah du gouvernement.

Par la suite, le binôme de tutelle (Washington et Riyad) a exigé du pouvoir qu’il passe à la vitesse supérieure, contraignant Aoun à tomber le masque politique, tandis que Salam y voyait l’opportunité idéale d’extérioriser toute la rancœur qu’il nourrit envers la Résistance.

Les deux hommes, de concert avec plusieurs forces internes, se sont lancés dans la bataille pour dépouiller la Résistance de sa légitimité, ce qui s’est traduit dans un premier temps par les décisions du 5 août, parallèlement à l’accentuation des pressions sur le Hezbollah via les canaux de communication avec l’Iran et l’Irak, sous prétexte de bloquer l’acheminement des fonds.

Simultanément, la pression s’est intensifiée sur l’armée libanaise, appuyée par tous les démons de la terre, pour la pousser vers une confrontation directe avec la Résistance.

Les provocations se sont enchaînées au sein des institutions financières, sécuritaires, militaires et administratives de l’État, de pair avec une escalade de l’incitation médiatique et le déploiement d’un programme systématique de « diabolisation » de la Résistance, prélude à la phase de l’isolement, qui constitue désormais le véritable mot d’ordre du programme dirigé par Ben Farhan.

À l’approche des élections législatives, Yazid a pris conscience que trois de ses objectifs fondamentaux étaient irréalisables. Toutes les études et prévisions indiquaient que le Hezbollah renforcerait sa présence au sein du Parlement et que ses députés obtiendraient des scores électoraux qui cingleraient ses adversaires.

De plus, les Hariri restaient capables de soutenir des figures aptes à siéger au Parlement, tandis que leurs rivaux feraient face à de sérieuses difficultés dans plusieurs circonscriptions. Plus crucial encore, les « Forces libanaises » peineraient à consolider leur assise, alors que Walid Joumblatt se retrouverait confronté à un courant druze pro-israélien au sein même de son environnement politique.

Yazid a ainsi perdu ses principales cartes, celles sur lesquelles il avait misé en usant de l’intimidation pour dissuader les forces politiques et les notables locaux de coopérer ou de converger avec le Hezbollah. Rappelons que « l’ingéniosité saoudienne » avait accouché de l’idée de briser l’alliance entre Berri et la Résistance, tandis que Yazid poursuivait ses tentatives pour convaincre Bassil de prononcer le divorce total d’avec le Hezbollah.

Lorsque la guerre contre l’Iran a éclaté, l’Arabie saoudite était convaincue que le régime iranien s’effondrerait en quelques jours, ouvrant la voie à l’effondrement global du Hezbollah au Liban. Avec l’entrée du mouvement dans la confrontation, les espoirs de Riyad et de ses partisans au Liban ont grandi, misant sur le fait qu’Israël accomplirait la mission au nom de tous.

Le vote des ministres du mouvement Amal en faveur de la décision gouvernementale criminalisant la Résistance a conforté l’Arabie saoudite dans l’idée que Berri était sur le point d’acter sa rupture politique avec le Hezbollah, ouvrant ainsi la voie à une modification structurelle de la représentation chiite.

À la lumière de cette lecture, l’Arabie saoudite a enjoint à Aoun, Salam et consorts de s’en tenir à l’option d’un règlement avec Israël, fondé sur le désarmement total du Hezbollah à travers tout le Liban, parallèlement au lancement d’un processus visant à démanteler ses institutions sociales, de développement, médicales et financières, jusqu’à un plan de fermeture de tous les canaux médiatiques soutenant la Résistance (dont un projet permanent visant à fermer Al-Akhbar, parrainé par certains esprits de l’entourage du président de la République et de son collaborateur gouvernemental Salam).

Après quarante jours de guerre, et alors que se dessinait l’échec flagrant du projet américain, l’Arabie saoudite est passée à la phase de gestion des pertes. Elle n’a cependant opéré aucun changement de fond dans son approche du dossier libanais, et il est totalement faux de prétendre que Ben Farhan a adouci son ton, révisé son projet ou modifié ses objectifs.

Tout ce qu’il a avancé lors des réunions stratégiques gravitait autour d’un but unique : garantir que le pouvoir maintienne le cap des négociations avec Israël afin d’aboutir à un accord sécuritaire avec l’ennemi facilitant le processus de désarmement de la Résistance. Pendant ce temps, certaines voix aux États-Unis et en Israël assuraient à l’Arabie saoudite que plier le dossier libanais n’était qu’une question de temps.

C’est pourquoi, lorsque Aoun et Salam ont refusé d’inclure le Liban dans la décision de cessation des hostilités le 7 avril dernier, l’acte s’est mué en un crime majeur, parrainé et piloté par Ben Farhan en personne, avec l’appui de forces libanaises rancunières dont l’horloge est restée bloquée à l’année 1860.

Aujourd’hui, aucun changement structurel n’apparaît dans la position saoudienne concernant le dossier libanais. À ce propos, d’aucuns apprécieront peu que l’on évoque la proposition américaine visant à faire entrer la Syrie comme partie prenante à la guerre contre la Résistance.

Pourtant, les faits démontrent que l’Arabie saoudite elle-même, et Ben Farhan personnellement, a été l’un des principaux acteurs à exercer des pressions sur le gouvernement d’Ahmad al-Charaa pour qu’il s’implique dans la guerre contre le Hezbollah.

Mieux encore, l’Arabie saoudite, qui n’a pas contribué jusqu’ici à la reconstruction d’une seule maison en Syrie, a agité la carte du soutien économique et de la reconstruction pour faire chanter Al-Sharaa, brandissant la menace d’un gel des programmes d’aide, de reconstruction et de développement s’il refusait de s’aligner.

Riyad a également exprimé, par la voix de Ben Farhan lui-même, son mécontentement et sa colère face aux positions égyptienne et turque hostiles à la guerre contre l’Iran, et plus encore face à leur rejet de toute ingérence syrienne dans la crise libanaise.

Mais la mauvaise fortune de l’Arabie saoudite face à l’Iran et à la Résistance trouve son pendant dans une chance plus souriante auprès de ses partisans au Liban. Ces derniers s’obstinent à réitérer les mêmes erreurs, indifférents (voire favorables) à l’idée de précipiter le pays vers la discorde interne, dans l’espoir de voir « les armées du monde libre » voler au secours d’une poignée d’irresponsables insensés.

Ce qui importe à l’Arabie saoudite aujourd’hui, ce n’est pas de procéder à une révision globale de ce qui s’est produit, mais de calquer ses pas sur ceux d’Israël en faisant chanter les Libanais. Cela s’est illustré récemment dans une scène frisant le ridicule, lorsque Riyad a annoncé qu’elle autorisait à nouveau l’entrée des exportations libanaises sur son marché. Le camp politique inféodé s’est empressé d’organiser des célébrations et des danses de dabké, sous prétexte que le « saint bienheureux » avait consenti à laisser entrer quelques cagettes de cerises et de pêches à la table des sultans.

S’il nous appartient de nous concentrer sur les moyens de convaincre les « idiots de l’intérieur » de l’intérieur de revoir leurs positions, le défi majeur demeure lié à la racine du problème : l’Arabie saoudite, qui constitue aujourd’hui la menace la plus grave pour l’avenir du Liban, son unité, la sécurité de son territoire et de son peuple.

Source : Traduit à partir d'AlAkhbar