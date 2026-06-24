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    Syrie : Les forces d’occupation israéliennes arrêtent un jeune homme lors d’une incursion sur la route reliant le village d’Al-Muallaka à la localité de Ghadir al-Boustan, dans la campagne de Quneitra

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      Le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar : La désescalade au Liban se fait en coordination entre Beyrouth, Washington, Téhéran et les médiateurs

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