Grognement interne croissant au sein de l’entité sioniste: les familles des soldats d’élite exigent la fin des combats au Liban

Les signes de confusion et de contestation face à la tournure de la guerre au Liban continuent de se multiplier au sein de l’entité d’occupation, avec une escalade des critiques émanant cette fois des familles des soldats engagés dans les opérations militaires sur le front nord.

La chaîne israélienne 12 a ainsi révélé le contenu d’une lettre adressée par des dizaines de familles de combattants de la brigade de commandos opérant au Liban au chef du gouvernement d’occupation, Benjamin Netanyahu, au ministre de la Guerre, Israel Katz, et au chef d’état-major, Eyal Zamir.

Les signataires y expriment leur rejet de la réalité du terrain à laquelle sont confrontés leurs enfants, estimant que ces derniers ont « les mains liées » en l’absence d’une vision claire pour mettre fin aux combats ou pour en atteindre les objectifs.

Dans leur lettre, les familles affirment que les soldats paient un tribut particulièrement lourd dans des conditions opérationnelles complexes. Elles mettent en garde contre le fait de les sacrifier en raison de ce qu’elles qualifient de considérations politiques et extérieures dictant la marche des événements.

Elles ont également exigé que les ministres dont les enfants ou les petits-enfants ne servent pas dans l’armée soient écartés de la prise de décisions relatives à la guerre.

La lettre fustige par ailleurs la performance des commandements politique et militaire, soulignant que l’opération militaire au Liban manque d’un objectif clair, et que le maintien des soldats dans un état d’usure et d’enlisement sur le terrain est devenu inacceptable.

Les familles appellent soit à trancher la bataille, soit à agir immédiatement pour mettre fin aux combats et ramener les soldats chez eux.

Ces positions reflètent l’ampleur de l’inquiétude grandissante au sein de la société sioniste face à la poursuite de la confrontation au Liban, à l’heure où les pertes et les revers sur le terrain s’accumulent sous les coups des opérations de la Résistance et de l’usure des forces d’occupation sur le front nord.

Source : Médias