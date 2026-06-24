Sondage : La majorité des Américains ne sont pas convaincus par la guerre de Trump contre l’Iran

Un récent sondage aux Etats-Unis a montré qu’une majorité d’Américains ne sont pas convaincus de l’utilité de la guerre lancée par le président américain Donald Trump contre l’Iran, et sont sceptiques sur le maintien de la trêve avec Téhéran.

Selon ce sondage réalisé par Reuters et Ipsos, qui a duré cinq jours et s’est terminé lundi, seul un Américain sur quatre estime que la guerre contre l’Iran est justifiée. Ses répercussions ont affecté la popularité de Trump, qui a chuté de 47% en janvier 2025 à 34 % en mois avril 2026, son niveau le plus bas depuis le début de son second mandat présidentiel.

Le sondage a montré que seulement 23 % des participants, et environ la moitié des républicains, estiment que la position des États-Unis à l’égard de l’Iran est plus forte qu’avant la guerre, contre environ 35 % qui considèrent que la position de Washington est plus faible.

Concernant l’accord préliminaire signé le 17 juin par Donald Trump et le président iranien Massoud Pezeshkian, 63 % des Américains ont exprimé des doutes quant à sa capacité à instaurer une paix durable entre les deux pays, contre seulement 18 % qui pensaient qu’une paix durable était possible.

Le sondage a également montré que le soutien à Trump sur la question du coût de la vie était tombé à 22 %, un chiffre proche de son niveau le plus bas depuis le début de sa présidence.

Mardi, le Sénat américain, contrôlé par les républicains, a approuvé mardi un projet de loi visant à « stopper les actions militaires américaines ciblant l’Iran », selon Reuters.

Les États-Unis ont lancé une guerre contre l’Iran avec Israël le 28 février, qui a duré environ 40 jours.

Source : Médias