Washington réduit le nombre de ses avions militaires à l’aéroport Ben Gourion (Média israélien)

Les médias israéliens ont rapporté que les États-Unis ont commencé à réduire le nombre de leurs avions ravitailleurs à l’aéroport Ben Gourion, à la demande d’Israël.

Mardi, i24 News a cité deux sources bien informées selon lesquelles cette mesure vise à désengorger l’aéroport et à fournir une capacité aérienne supplémentaire en prévision de l’augmentation du trafic aérien pendant la saison estivale.

Les deux sources ont expliqué que cette réduction ne reflète pas une diminution de la présence militaire américaine dans la région, car les avions ont été déplacés vers d’autres lieux non divulgués.

La chaîne israélienne n’a pas communiqué le nombre d’avions actuellement présents, mais le journal Haaretz a indiqué le 4 juin qu’il y en avait environ 75, ce qui exerçait une pression sur l’infrastructure opérationnelle de l’aéroport et engendrait des pertes financières.

Selon les estimations, les pertes de revenus s’élèvent à environ 190 millions de dollars, et l’on avertit qu’elles pourraient atteindre 2 milliards de shekels (environ 540 millions de dollars) si la situation perdure jusqu’à la fin de l’année, tandis que les compagnies aériennes israéliennes ont été contraintes de transférer une partie de leurs avions vers des aéroports européens.

Cette évolution intervient après la signature d’un mémorandum d’entente entre les États-Unis et l’Iran le 18 juin, et une série de négociations qui se sont terminées lundi en Suisse, visant à enrayer l’escalade et à régler les différends entre les deux parties par la voie diplomatique.

Ces derniers temps, les critiques à l’égard de la présence militaire américaine à l’aéroport Ben Gourion se sont multipliées en Israël, car l’aéroport est pratiquement devenu un lieu de concentration des avions ravitailleurs américains depuis le début de la guerre contre l’Iran en février 2016.

Source : Médias